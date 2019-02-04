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15:58 (мск), источник: Советский спорт

Месси пропустил тренировку «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил утреннюю тренировку каталонской команды.

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Источник: AP 2019

Как сообщает Goal.com, в «Барселоне» опасаются, что лидер команды может пропустить первый полуфинальный матч на Кубок Испании против «Реала».

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Отмечается, что Месси предстоит пройти серию тестов, после чего станет точно известно, сможет ли он принять участие в предстоящей игре.

Напомним, что нападающий «Барселоны» получил повреждение в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Сразу после игры он прошел серию тестов в раздевалке, которые выявили большую гематому в районе четырехглавой мышцы правой ноги.

Первый матч ½ Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 6 февраля на «Камп Ноу».

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