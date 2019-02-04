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19:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«МЮ» хочет сделать предложение по Пиняеву

Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал о новой стажировке одного из самых одаренных футболистов России — 14-летнего Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Спорт-Экспресс

Лучший стажер «МЮ» за 15 лет

Вы точно должны были слышать о Сергее Пиняеве. Если нет — очень зря. Его называют самым крутым игроком 2004 года рождения в Европе. Парню только 14 лет, но о нем давно знают все футбольные скауты. А с этого года — и не только скауты. После новогодних праздников популярный инстаграм «433» выложил его гол рабоной в ворота сверстников из ЦСКА, на сегодняшний день этот ролик посмотрело более уже 3,5 миллиона человек!

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