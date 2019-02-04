«Актобе» не удержал победу над участником Лиги чемпионов
Футболисты «Актобе» сыграли вничью с армянским «Алашкертом», передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Актобе» сыграли вничью с армянским «Алашкертом», передает корреспондент Vesti.kz.
Товарищеская игра команд на турецких сборах завершилась со счетом 1:1. В первом тайме «Актобе» вышел вперед после гола находящегося на просмотре
Отметим, что «Алашакерт» в мае в третий раз подряд стал чемпионом Армении. Летом 2018 года клуб добился лучшего своего результата в Лиге чемпионов, дойдя до третьего раунда. Сейчас «Алашкерт» идет на первом месте с отрывом в четыре очка.
В 2018 году «Актобе» занял седьмое место в КПЛ. К новому сезону команду готовит белорус Александр Седнев, сменивший россиянина Владимира Муханова.