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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» не удержал победу над участником Лиги чемпионов

Футболисты «Актобе» сыграли вничью с армянским «Алашкертом», передает корреспондент Vesti.kz.

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Товарищеская игра команд на турецких сборах завершилась со счетом 1:1. В первом тайме «Актобе» вышел вперед после гола находящегося на просмотре экс-полузащитника сборной Польши Патрика Малецки, но пропустил во втором тайме и не удержал победу.

Отметим, что «Алашакерт» в мае в третий раз подряд стал чемпионом Армении. Летом 2018 года клуб добился лучшего своего результата в Лиге чемпионов, дойдя до третьего раунда. Сейчас «Алашкерт» идет на первом месте с отрывом в четыре очка.

В 2018 году «Актобе» занял седьмое место в КПЛ. К новому сезону команду готовит белорус Александр Седнев, сменивший россиянина Владимира Муханова.

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