«Жетысу» победил клуб российской премьер-лиги

Товарищеская игра в рамках турецких сборов закончилась со счетом 2:1. У «Жетысу» на пятой минуте отличился форвард Олег Хромцов, а на 86-й — армянский защитник Камо Оганесян. Автором единственного гола «Арсенала» на 43-й стал черногорский нападающий Лука Джорджевич, забивший с пенальти.