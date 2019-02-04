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19:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» победил клуб российской премьер-лиги

Футболисты «Жетысу» обыграли тульский «Арсенал» из российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Товарищеская игра в рамках турецких сборов закончилась со счетом 2:1. У «Жетысу» на пятой минуте отличился форвард Олег Хромцов, а на 86-й — армянский защитник Камо Оганесян. Автором единственного гола «Арсенала» на 43-й стал черногорский нападающий Лука Джорджевич, забивший с пенальти.

Отметим, что «Арсенал» ушел на зимний перерыв в РПЛ на 11-м месте из 16 команд, а «Жетысу» в 2018 году занял шестое место в КПЛ.

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