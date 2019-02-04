Член княжеской семьи станет помозщником Вадима Васильева в «Монако»

— У Луи есть якорь, который находится глубоко в «Монако» Он очень хочет возглавить клуб однажды. Вот почему я решил помочь ему двигаться по этому пути, позволив ему развиваться со мной ближе. Со временем он сможет совершенствовать свои знания о мире футбола, особенно в области спорта, — цитирует Васильева пресс-служба «Монако».