Член княжеской семьи станет помозщником Вадима Васильева в «Монако»
Официальный сайт «Монако» объявил о том, что член княжеской семьи Луи Дюкрюэ, который ранее был руководителем отдела рекрутмента
Официальный сайт «Монако» объявил о том, что член княжеской семьи Луи Дюкрюэ, который ранее был руководителем отдела рекрутмента
— У Луи есть якорь, который находится глубоко в «Монако» Он очень хочет возглавить клуб однажды. Вот почему я решил помочь ему двигаться по этому пути, позволив ему развиваться со мной ближе. Со временем он сможет совершенствовать свои знания о мире футбола, особенно в области спорта, — цитирует Васильева
— Я очень счастлив и горд, что имею возможность сотрудничать с Вадимом Васильевым и учиться у лидера, который является эталоном в этой области. Для меня это новый этап, который позволит мне более глобально ассимилировать работу клуба на спортивном уровне. Уверен, что добьюсь хороших результатов, — приводит слова Луи Дюкрюэ