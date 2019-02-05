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02:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Гамшик заключил контракт с китайским клубом «Далянь Ифань»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик подписал контракт с китайским клубом «Далянь Ифань», сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: AP 2019

По информации источника, 31-летний полузащитник заключил соглашение с китайской командой на 3 года. «Наполи» получит за трансфер Гамшика € 15 млн без учёта бонусов. Зарплата словацкого футболиста по условиям контракта составит € 9 млн за 3 года.

Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В текущем сезоне итальянской Серии А хавбек принял участие в 13 матчах.

Марек является рекордсменом «Наполи» по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Стоит отметить, что хавбеку также принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Словакии (108). Кроме того, он отстаёт на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Виттека (23).

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