Источник: Гамшик заключил контракт с китайским клубом «Далянь Ифань»

Источник: AP 2019

По информации источника, 31-летний полузащитник заключил соглашение с китайской командой на 3 года. «Наполи» получит за трансфер Гамшика € 15 млн без учёта бонусов. Зарплата словацкого футболиста по условиям контракта составит € 9 млн за 3 года.

Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В текущем сезоне итальянской Серии А хавбек принял участие в 13 матчах.