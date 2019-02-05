«Ливерпуль» снова теряет очки. «Манчестер Сити» уже близко

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Кризис?

В 2019 году «Ливерпуль» явно подсел. Вылет из Кубка Англии от «Вулверхэмптона», поражение в чемпионате от главного преследователя «Манчестер Сити», домашняя ничья с «Лестером». Да и победы доставались команде Клоппа с трудом: 1:0 с «Брайтоном» и 4:3 с «Кристал Пэлас». В декабре, к примеру, «Ливерпуль» выиграл 7 матчей чемпионата из 7, из которых только одна была с минимальным преимуществом.

Спорный гол

Вот и с «Вест Хэмом» «Ливерпуль» владел преимуществом, но особых моментов не было. А гол был. На 22-й минуте Милнер прострелил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где оставшийся без опеки Садио Мане мяч обработал и вторым касанием отправил его в дальний угол ворот.

Повторы голевого момента указывают на возможный офсайд Милнера при получении передачи. Похоже, что ошибся арбитр в этом эпизоде.

Ответка

Преимущество гостей продержалось 6 минут. Фелипе Андерсон исполнил хитрую передачу низом со штрафного на правый край владений Алиссона, где Антонио оторвался от Кейта и точным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.

Замены