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02:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» снова теряет очки. «Манчестер Сити» уже близко

Команде Клоппа ещё повезло: она забила гол из офсайда.

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Источник: Reuters

Кризис?

В 2019 году «Ливерпуль» явно подсел. Вылет из Кубка Англии от «Вулверхэмптона», поражение в чемпионате от главного преследователя «Манчестер Сити», домашняя ничья с «Лестером». Да и победы доставались команде Клоппа с трудом: 1:0 с «Брайтоном» и 4:3 с «Кристал Пэлас». В декабре, к примеру, «Ливерпуль» выиграл 7 матчей чемпионата из 7, из которых только одна была с минимальным преимуществом.

Спорный гол

Вот и с «Вест Хэмом» «Ливерпуль» владел преимуществом, но особых моментов не было. А гол был. На 22-й минуте Милнер прострелил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, где оставшийся без опеки Садио Мане мяч обработал и вторым касанием отправил его в дальний угол ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Повторы голевого момента указывают на возможный офсайд Милнера при получении передачи. Похоже, что ошибся арбитр в этом эпизоде.

Ответка

Преимущество гостей продержалось 6 минут. Фелипе Андерсон исполнил хитрую передачу низом со штрафного на правый край владений Алиссона, где Антонио оторвался от Кейта и точным ударом низом отправил мяч в дальний угол ворот.

Замены

По ходу второго тайма Клопп бросил в бой Шакири и Ориги (вместо Лаллана и Фирмино), но побеждать должны были хозяева. На 74-й минуте Марк Ноубл оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, в касание пробил, но выше створа ворот Алиссона.

Вест Хэм Юнайтед 1:1
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
4.02.2019, 23:00 основной раунд: 25-й тур London Stadium
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини Юрген Клопп
Голы
28′ Майкл Антонио (Перейра Гомес Фелипе Андерсон) 30
10 Садио Мане (Дж. Милнер) 22′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Аарон Крессуэлл 3
Анджело Огбонна 21
Исса Диоп 23
Райан Фредерикс 24
Деклан Райс 41
Роберт Снодграсс 11
Майкл Антонио 30
79′ Марк Нобл 16
Педро Обианг 14
90′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон 8
Артур Масуаку 26
60′ 79′ Хавьер Эрнандес 17
Энди Кэрролл 9
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
26 Эндрю Робертсон
32 Жоэль Матип 54′
3 Фабинью
7 Джеймс Милнер
8 Наби Кейта
10 Садио Мане
11 Мохамед Салах
20 Адам Лаллана 69′
23 Джердан Шачири
9 Роберту Фирмину 75′
27 Дивок Ориги
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 6
2 Угловые 5
9 Фолы 11
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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