«Кайсар» победил российский клуб
Два клуба казахстанской
Два клуба казахстанской
Кызылординский «Кайсар» со счетом 2:0 обыграл «Нижний Новгород», который возглавляет
Состав «Кайсара» в первом тайме: Григоренко, Ламанж, Оршулич, Садовничий, Чуреев, Джошуа, Қурманбекулы, Байжанов, Нәрзілдаев, Барсегян, Пуношевац.
Состав «Кайсара» во втором тайме: Исламқулов, Амирсейтов, Оршулич, Граф, Гурман, Алтаев, Абзалов (Махан), Тагыберген, Зенькович, Мбамбо, Карлитос.
Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с питерским «Зенитом-2» — 2:2. У казахстанского клуба забили два новичка — гамбийский форвард Момоду Сиссей и полузащитник Тимур Мульдинов. Оба футболиста в прошлом сезоне выступали за «Кызыл-Жар СК», который вылетел из КПЛ.
Отметим, что «Нижний Новгород» ушел на зимний перерыв в ФНЛ на пятой строчке, а «Зенит-2» занимает последнее, 20-е, место.
В КПЛ-2018 «Кайсар» стал пятым, а «Иртыш» финишировал десятым, но затем в стыковых матчах победил «Кыран» из первой лиги.