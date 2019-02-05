«Кайсар» победил российский клуб

Кызылординский «Кайсар» со счетом 2:0 обыграл «Нижний Новгород», который возглавляет экс-тренер «Иртыша» Дмитрий Черышев. Дублем отметился сербский форвард Братислав Пуношевац, забивший на пятой и 14-й минутах.

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Состав «Кайсара» в первом тайме: Григоренко, Ламанж, Оршулич, Садовничий, Чуреев, Джошуа, Қурманбекулы, Байжанов, Нәрзілдаев, Барсегян, Пуношевац.

Состав «Кайсара» во втором тайме: Исламқулов, Амирсейтов, Оршулич, Граф, Гурман, Алтаев, Абзалов (Махан), Тагыберген, Зенькович, Мбамбо, Карлитос.

Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с питерским «Зенитом-2» — 2:2. У казахстанского клуба забили два новичка — гамбийский форвард Момоду Сиссей и полузащитник Тимур Мульдинов. Оба футболиста в прошлом сезоне выступали за «Кызыл-Жар СК», который вылетел из КПЛ.

Отметим, что «Нижний Новгород» ушел на зимний перерыв в ФНЛ на пятой строчке, а «Зенит-2» занимает последнее, 20-е, место.