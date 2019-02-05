Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Фрозиноне0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» победил российский клуб

Два клуба казахстанской премьер-лиги в рамках турецких сборов провели матчи с командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) — второго по силе дивизиона России, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Кызылординский «Кайсар» со счетом 2:0 обыграл «Нижний Новгород», который возглавляет экс-тренер «Иртыша» Дмитрий Черышев. Дублем отметился сербский форвард Братислав Пуношевац, забивший на пятой и 14-й минутах.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Состав «Кайсара» в первом тайме: Григоренко, Ламанж, Оршулич, Садовничий, Чуреев, Джошуа, Қурманбекулы, Байжанов, Нәрзілдаев, Барсегян, Пуношевац.

Состав «Кайсара» во втором тайме: Исламқулов, Амирсейтов, Оршулич, Граф, Гурман, Алтаев, Абзалов (Махан), Тагыберген, Зенькович, Мбамбо, Карлитос.

Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с питерским «Зенитом-2» — 2:2. У казахстанского клуба забили два новичка — гамбийский форвард Момоду Сиссей и полузащитник Тимур Мульдинов. Оба футболиста в прошлом сезоне выступали за «Кызыл-Жар СК», который вылетел из КПЛ.

Отметим, что «Нижний Новгород» ушел на зимний перерыв в ФНЛ на пятой строчке, а «Зенит-2» занимает последнее, 20-е, место.

В КПЛ-2018 «Кайсар» стал пятым, а «Иртыш» финишировал десятым, но затем в стыковых матчах победил «Кыран» из первой лиги.

Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нижний Новгород
НовостиМатчиСоставСтатистика
Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит-2
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
20-летний казахстанский форвард рассказал о переходе в российский клуб
Поднять Особенного. Моуриньо упал на хоккее, ему помог Дацюк
Две голевые передачи Ковальчука помогли победить «Лос-Анджелесу»
ЧМ по сноуборду: победа Логинова и серебро Соболевой
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
«Даллас» победил, у Радулова и Гурьянова по результативному пасу
Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
Моуринью: Хоккеисты показали хорошую игру, это было отличное шоу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь