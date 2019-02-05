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12:17 (мск), источник: БЕЛТА

Умер бывший тренер борисовского БАТЭ Лев Мазуркевич

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 79 лет 4 февраля умер бывший наставник футболистов борисовского БАТЭ Лев Мазуркевич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

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В 70-х годах ХХ века Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды, которая трижды победила в первенстве БССР (1974, 1976, 1979) и завоевала Кубок БССР (1976).

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Именно тот коллектив сделал название БАТЭ известным в отечественном футболе.

Новая история футбольного клуба БАТЭ началась в 1996 году, когда его руководителем стал Анатолий Капский, ушедший из жизни в сентябре 2018 года. В годы суверенитета футболисты БАТЭ 15 раз становились чемпионами Беларуси (1999, 2002, 2006−2018), 7 раз завоевывали Суперкубок и трижды — Кубок страны.

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