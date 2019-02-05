Умер бывший тренер борисовского БАТЭ Лев Мазуркевич

В 70-х годах ХХ века Лев Федорович работал главным тренером представлявшей завод автотракторного электрооборудования команды, которая трижды победила в первенстве БССР (1974, 1976, 1979) и завоевала Кубок БССР (1976).

Новая история футбольного клуба БАТЭ началась в 1996 году, когда его руководителем стал Анатолий Капский, ушедший из жизни в сентябре 2018 года. В годы суверенитета футболисты БАТЭ 15 раз становились чемпионами Беларуси (1999, 2002, 2006−2018), 7 раз завоевывали Суперкубок и трижды — Кубок страны.