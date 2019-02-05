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12:53 (мск), источник: Р-Спорт

Муслин уволен из клуба «Аль-Фейха»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сербский специалист Славолюб Муслин уволен с поста главного тренера клуба «Аль-Фейха», сообщается в микроблоге команды из Саудовской Аравии в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Муслин возглавил «Аль-Фейха» осенью 2018 года.

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В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии команда набрала 15 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Российским болельщикам сербский специалист известен по работе в подмосковных «Химках», пермском «Амкаре», «Краснодаре» и московском «Локомотиве».

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