Муслин уволен из клуба «Аль-Фейха»
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сербский специалист Славолюб Муслин уволен с поста главного тренера клуба «Аль-Фейха», сообщается в микроблоге команды из Саудовской Аравии в Twitter.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сербский специалист Славолюб Муслин уволен с поста главного тренера клуба «Аль-Фейха», сообщается в микроблоге команды из Саудовской Аравии в Twitter.
Муслин возглавил «Аль-Фейха» осенью 2018 года.
В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии команда набрала 15 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.
Российским болельщикам сербский специалист известен по работе в подмосковных «Химках», пермском «Амкаре», «Краснодаре» и московском «Локомотиве».