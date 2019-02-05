Полузащитник «Ливерпуля» обогнал Дэвида Бекхэма по голевым передачам в АПЛ
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер записал в свой актив 81-ю голевую передачу в английской
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер записал в свой актив 81-ю голевую передачу в английской
В гостевом матче с «Вест Хэмом» Милнер помог забить Садио Мане, но его клуб в итоге не удержал победу — 1:1.
По количеству ассистов в АПЛ Милнер теперь занимает седьмое место в истории. Он обогнал легенду «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, у которого 80 голевых передач.
Лидерство по количествам ассистов в истории АПЛ принадлежит Райану Гиггизу (162), за которым идут Сеск Фабрегас (111), Уэйн Руни (103), Фрэнк Лэмпард (102), Деннис Бергкамп (94) и Стивен Джеррард (92). Вместе с Милнером и Бекхэмом также в десятку входит Давид Сильва (78) и Тедди Шерингем (76).