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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник «Ливерпуля» обогнал Дэвида Бекхэма по голевым передачам в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер записал в свой актив 81-ю голевую передачу в английской премьер-лиге, сообщает статистическая компания Opta.

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Источник: AP 2019

В гостевом матче с «Вест Хэмом» Милнер помог забить Садио Мане, но его клуб в итоге не удержал победу — 1:1.

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По количеству ассистов в АПЛ Милнер теперь занимает седьмое место в истории. Он обогнал легенду «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, у которого 80 голевых передач.

Лидерство по количествам ассистов в истории АПЛ принадлежит Райану Гиггизу (162), за которым идут Сеск Фабрегас (111), Уэйн Руни (103), Фрэнк Лэмпард (102), Деннис Бергкамп (94) и Стивен Джеррард (92). Вместе с Милнером и Бекхэмом также в десятку входит Давид Сильва (78) и Тедди Шерингем (76).

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