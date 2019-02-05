Полузащитник «Ливерпуля» обогнал Дэвида Бекхэма по голевым передачам в АПЛ

Источник: AP 2019

В гостевом матче с «Вест Хэмом» Милнер помог забить Садио Мане, но его клуб в итоге не удержал победу — 1:1.

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По количеству ассистов в АПЛ Милнер теперь занимает седьмое место в истории. Он обогнал легенду «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма, у которого 80 голевых передач.