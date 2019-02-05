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13:36 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Дик Адвокат должен возглавить «Фейенорд»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат близок к тому, чтобы возглавить голландский «Фейенорд», сообщает Voetbal International.

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Источник: РИА "Новости"

В январе «Фейенорд» объявил, что Джованни ван Бронкхорст покинет пост главного тренера команды по окончании сезона.

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Как отмечает издание, технический директор клуба Мартин ван Гел не вел переговоры с другими специалистами и считает Адвоката единственным кандидатом на пост главного тренера. Ожидается, что Адвокат должен дать ответ во вторник или в среду. В материале говорится, что голландец заинтересован в том, чтобы работать с «Фейенордом», но хочет получить более полную информацию о возможностях клуба.

Адвокат в настоящее время возглавляет другую команду из чемпионата Нидерландов — «Утрехт». Он тренировал сборную России в 2010—2012 годах, а санкт-петербургский «Зенит» (2006−2009) привел к победе в Кубке и Суперкубке УЕФА.

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