СМИ: Дик Адвокат должен возглавить «Фейенорд»

Как отмечает издание, технический директор клуба Мартин ван Гел не вел переговоры с другими специалистами и считает Адвоката единственным кандидатом на пост главного тренера. Ожидается, что Адвокат должен дать ответ во вторник или в среду. В материале говорится, что голландец заинтересован в том, чтобы работать с «Фейенордом», но хочет получить более полную информацию о возможностях клуба.