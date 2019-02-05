Клуб КПЛ взял на просмотр не подошедших новому тренеру «Кайрата» игроков

Попробует закрепиться в команде Димитара Димитрова бывший защитник молодежной сборной Казахстана Ойбек Балтабаев. Прошедший сезон 24-летний футболист провел в аренде в клубе первой лиги — «Алтае» из Восточно-Казахстанской области. Сыграл за эту команду 32 матча, при этом забив один гол и сделав две голевые передачи. В 2017 году провел семь игр за основную команду «Кайрата» в КПЛ. За молодежную сборную сыграл девять матчей, в том числе три — в рамках квалификации чемпионата Европы.

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Еще одним потенциальным новичком «Иртыша» является другой воспитанник «Кайрата» Жандос Солтан. В сезоне-2018 20-летний нападающий сыграл за «Алтай» 33 игры и забил десять голов. Ранее выступал за команду «Кайрат М» во второй лиге. Привлекался в молодежную сборную Казахстана, за которую сыграл три матча в квалификации чемпионата Европы и забил один мяч.

И наконец, проходит просмотр в «Иртыше» Бауыржан Танирбергенов, также игравший в последнее время за «Алтай» в аренде. На счету 23-летнего защитника 33 матча в прошедшем сезоне, в которых он записал на свой счет четыре голевые передачи. За основную команду «Кайрата» провел две игры в Кубке Казахстана.