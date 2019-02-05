Моуринью оштрафован на €3,3 млн за неуплату налогов в Испании

Ранее Моуринью признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и получил годичный условный срок. Специалист признал, что будучи главным тренером мадридского «Реала» скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права с помощью компании на Британских Виргинских островах. В 2011 году он не заплатил €1,6 млн, в 2012-м — €1,7 млн. За каждое правонарушение он должен был получить 6 месяцев тюрьмы, согласно испанскому законодательству, наказание на срок менее двух лет за уклонение от налогов считается условным.