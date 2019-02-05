Моуринью оштрафован на €3,3 млн за неуплату налогов в Испании
ТАСС, 5 февраля. Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью оштрафован на €3,3 млн за уклонение от уплаты налогов в Испании. Об этом сообщает портал EuroPapers.
ТАСС, 5 февраля. Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью оштрафован на €3,3 млн за уклонение от уплаты налогов в Испании. Об этом сообщает портал EuroPapers.
Ранее Моуринью признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и получил годичный условный срок. Специалист признал, что будучи главным тренером мадридского «Реала» скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права с помощью компании на Британских Виргинских островах. В 2011 году он не заплатил €1,6 млн, в 2012-м — €1,7 млн. За каждое правонарушение он должен был получить 6 месяцев тюрьмы, согласно испанскому законодательству, наказание на срок менее двух лет за уклонение от налогов считается условным.
Отмечается, что в июле 2018 года Моуринью уже выплатил налоговому органу около €400 тыс.
На протяжении своей тренерской карьеры Моуринью возглавлял португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Реал». Он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. В его активе победы в Кубке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.