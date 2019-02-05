Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
4.02
Фрозиноне0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
15:04 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Моуринью выплатит два миллиона евро по делу о налоговом мошенничестве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Известный португальский тренер Жозе Моуринью согласился выплатить два миллиона евро взамен одного года тюрьмы по делу о налоговом мошенничестве, сообщает El Pais.

Наверх
Источник: Reuters

В 2017 году Моуринью был обвинен в налоговом мошенничестве на сумму 3,3 миллиона евро во время пребывания португальца на посту главного тренера мадридского «Реала» (с 2010 по 2013 год). Сообщается, что португальский тренер признал свою вину и выплатит 60% от нанесенного ущерба — чуть меньше двух миллионов евро.

Ранее испанская прокуратура обвинила бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, который как и Моуринью является клиентом агента Жорже Мендеша, в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В январе суд приговорил португальского футболиста к 23 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 19 миллионов евро.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Плющенко: Волков не оскорблял Тутберидзе, а рассказал правду
Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
СМИ: Экс-наставник сборной России должен возглавить «Фейенорд»
Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы
«Барыс» потерял двух хоккеистов, столкнувшихся друг с другом
СМИ: Полузащитник «Краснодара» близок к переходу в «Сантос»
Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
ЧМ по сноуборду: победа Логинова и серебро Соболевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь