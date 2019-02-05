СМИ: Моуринью выплатит два миллиона евро по делу о налоговом мошенничестве

В 2017 году Моуринью был обвинен в налоговом мошенничестве на сумму 3,3 миллиона евро во время пребывания португальца на посту главного тренера мадридского «Реала» (с 2010 по 2013 год). Сообщается, что португальский тренер признал свою вину и выплатит 60% от нанесенного ущерба — чуть меньше двух миллионов евро.
Ранее испанская прокуратура обвинила бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, который как и Моуринью является клиентом агента Жорже Мендеша, в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. В январе суд приговорил португальского футболиста к 23 месяцам тюрьмы условно и штрафу в 19 миллионов евро.