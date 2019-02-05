Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
4.02
Фрозиноне0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
8Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграл Супербоул
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Навас займёт место в воротах «Реала» в матче с «Барселоной» в Кубке Испании

Тренерский штаб мадридского «Реала» намерен продолжить предоставлять вратарю Кейлору Навасу игровое время в матчах Кубка Испании, сообщает Marca.

Наверх
Источник: AP 2019

По информации издания, костариканский голкипер сохранит место в воротах «Королевского клуба» в предстоящем противостоянии с «Барселоной» в полуфинале Кубка страны. Ожидается, что Навас выйдет на поле в обоих матчах.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Напомним, основным вратарём «Реала» в настоящий момент является Тибо Куртуа, перешедший в клуб из лондонского «Челси» минувшим летом.

Завтра, 6 февраля, «Реалу» предстоит провести первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля, начало — в 23:00 мск.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена Александра Овечкина восхитила американцев!
Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости
СМИ: Экс-наставник сборной России должен возглавить «Фейенорд»
Падение Моуринью перед матчем КХЛ разошлось на мемы
«Барыс» потерял двух хоккеистов, столкнувшихся друг с другом
СМИ: Полузащитник «Краснодара» близок к переходу в «Сантос»
Московское «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф КХЛ
ЧМ по сноуборду: победа Логинова и серебро Соболевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь