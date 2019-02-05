Навас займёт место в воротах «Реала» в матче с «Барселоной» в Кубке Испании

По информации издания, костариканский голкипер сохранит место в воротах «Королевского клуба» в предстоящем противостоянии с «Барселоной» в полуфинале Кубка страны. Ожидается, что Навас выйдет на поле в обоих матчах.

Напомним, основным вратарём «Реала» в настоящий момент является Тибо Куртуа, перешедший в клуб из лондонского «Челси» минувшим летом.



Завтра, 6 февраля, «Реалу» предстоит провести первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля, начало — в 23:00 мск.