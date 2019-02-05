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15:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Друг пропавшего футболиста Салы рассказал о его нежелании садиться в самолет

Максимиллиано Дуарте, друг пропавшего футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы, рассказал, что он не хотел лететь в Уэльс в ночь на 22 января. Его слова приводит The Mirror.

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Источник: AP 2019

«Он бы никогда не сел в этот самолет. Но как у профессионального футболиста у него есть обязанности. Эмилиано сказал, что его заставили полететь в ту ночь. Он писал, что хотел бы остаться на ночь в Нанте и отдохнуть», — отметил Дуарте.

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Друг футболиста добавил, что знает, кто виноват в произошедшем, но отказался называть имя из-за договоренностей с другими близкими Салы.

4 февраля появилась информация о том, что на месте крушения самолета Piper PA-46 Malibu, на борту которого находился Сала, обнаружено тело. Воздушное судно затонуло в водах Ла-Манша. Поисковая операция проходит на средства, собранные на краудфандинговой платформе.

Помимо футболиста, на борту находился пилот Дэвид Айбботсон. Самолет вылетел из Нанта в Кардифф в ночь на 22 января. Во время полета Сала отправлял друзьям аудиосообщения, в которых рассказал о боязни разбиться. Официальная поисковая операция завершилась 24 января, шансы на то, что Сала и Айбботсон выжили, минимальны.

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