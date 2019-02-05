Друг пропавшего футболиста Салы рассказал о его нежелании садиться в самолет

Источник: AP 2019

«Он бы никогда не сел в этот самолет. Но как у профессионального футболиста у него есть обязанности. Эмилиано сказал, что его заставили полететь в ту ночь. Он писал, что хотел бы остаться на ночь в Нанте и отдохнуть», — отметил Дуарте.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Друг футболиста добавил, что знает, кто виноват в произошедшем, но отказался называть имя из-за договоренностей с другими близкими Салы.

4 февраля появилась информация о том, что на месте крушения самолета Piper PA-46 Malibu, на борту которого находился Сала, обнаружено тело. Воздушное судно затонуло в водах Ла-Манша. Поисковая операция проходит на средства, собранные на краудфандинговой платформе.