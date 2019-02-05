24 часа из жизни Моуринью: падение на льду в Балашихе, год тюрьмы и штраф в 2 миллиона евро

Источник: Спорт-Экспресс

Вбрасывание шайбы

В понедельник вечером Жозе Моуринью стал хедлайнером и главным проводником российского хоккея с шайбой в испанские (и не только) СМИ. Никогда прежде этот вид спорта не получал разом столько внимания в стране, где если и играют в хоккей, то без шайбы и на траве или паркете. В общем, на том покрытии, которое не подвело бы португальского тренера так, как это сделал балашихинский лед — сразу после символического вбрасывания перед началом игры «Авангарда» против СКА (2:0) приглашенный в качестве почетного гостя Моуринью упал, поскользнувшись на ковре.

Судебный приговор

Уже на следующий день стало известно, что падение на льду — не все, чем запомнятся португальцу эти сутки. Во вторник появились новости о том, что Моуринью достиг договоренности с Налоговой службой Испании и узнал свой приговор по делу о налоговых махинациях: штраф в 2 миллиона евро и год тюрьмы. Не переживайте, в Испании все тюремные сроки за экономические преступления, не превышающие двух лет, являются условными.

Напомним, в июне 2017-го мадридская прокуратура сообщила, что тогда еще главный тренер «МЮ» подозревается в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2011 по 2012 год, во время работы в «Реале», Моуринью не доплатил в испанскую казну 3,3 миллиона евро доходов, полученных от реализации своих имиджевых прав.

Подобные вопросы задавались Моуринью не впервые: он переехал в Англию в 2013-м, и уже через год к нему поступили первые претензии от испанских налоговиков. Тогда Жозе заплатил около 1,15 миллиона евро штрафа, но летом 2017-го, вернувшись к декларациям португальского тренера, Налоговая служба обнаружила за ним новые долги и открыла уголовное дело.

Выступление на крыльце суда

В ноябре того же года состоялось памятное выступление Моуринью перед прессой на крыльце мадридского суда. В самом здании он пробыл ровно пять минут, после чего не воспользовался предложением миновать толпу журналистов через подземный паркинг и вышел через главную дверь.

Обступившим его камерам и диктофонам португалец сообщил: «Я буду говорить ровно минуту, а потом вы меня отпустите».

Разговор действительно вышел коротким. «Я уехал из Испании в 2013 году, уверенный, что моя налоговая история чиста. Узнав, что существует задолженность, я не стал ни с кем спорить, подписал все бумаги и выплатил все, что должен был. Сегодня на слушании дела я изложил свою точку зрения судье, и, коль скоро ситуация для меня крайне простая, это отняло у меня не более пяти минут», — сказал Жозе.

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Слова адвоката

В этом был весь Моуринью. По факту, на слушании он отказался отвечать на чьи-либо вопросы и после своего короткого монолога покинул зал суда с уверенностью, что его дело закрыто. Но все оказалось не так просто. Адвокат португальца, Хосе Антонио Чоклан, сообщил тогда: «Жозе Моуринью еще летом закрыл свой долг перед Налоговой службой Испании. Он выплатил около 4,5 миллиона евро (3,3 миллиона евро неуплаченных налогов и примерно 1,15 миллиона евро штрафа + проценты). Но дело открыли повторно, вновь провели все проверки и теперь утверждают, что нужно доплатить еще 500 тысяч евро штрафа: 250 тысяч за 2011 год и 250 тысяч за 2012-й. Говорить о том, что мы будем судиться, неправильно и преждевременно, мы будем действовать в соответствии с законом».

Итог

Разбирательства шли еще год с небольшим, и вот, наконец, в деле поставлена точка. Общая сумма штрафа, который нужно будет выплатить португальскому тренеру — 2,2 миллиона евро, причем испанское министерство финансов не возражает, чтобы в зачет пошли уже выплаченные им ранее 1,15 миллиона евро.

12 месяцев условного срока также могут быть заменены на денежный штраф из следующего расчета: 250 евро в день в течение 24 месяцев (поскольку в обвинении фигурирует срок в два года нарушений, с 2011 по 2012). Итого: дополнительные 182,5 тысячи евро, которые нужно будет выплатить Моуринью.