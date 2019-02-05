СМИ: Руководство молдавского «Зимбру» объявило о роспуске команды
Руководство ФК «Зимбру» приняло решение распустить команду, сообщает «Молдавский футбол».
Руководство ФК «Зимбру» приняло решение распустить команду, сообщает «Молдавский футбол».
По данным издания, на клубной базе футбольного клуба «Зимбру» сегодня состоялась встреча футболистов первой команды, а также руководства клуба.
Собравшимся футболистам было объявлено, что они могут свободно вести переговоры о переходы в другие клубы, несмотря на длительность контрактов с «Зимбру». Футболисты получили обещания, что в случае договоренности с другими клубами, «Зимбру» будет готово расторгнуть с игроками контракты по обоюдному согласию сторон.
Также на собрании было объявлено, что президент Николай Черный больше не будет финансировать клуб, а участие «Зимбру» в чемпионате страны зависит от того, найдутся ли у клуба новые спонсоры.
Клуб из Кишинева — восьмикратный чемпион Молдавии. Шесть раз «Зимбру» выиграл Кубок стран. Наивысшее достижение в еврокубках — 1/16 финала Кубка УЕФА в 1996 году.