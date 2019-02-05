СМИ: Руководство молдавского «Зимбру» объявило о роспуске команды

По данным издания, на клубной базе футбольного клуба «Зимбру» сегодня состоялась встреча футболистов первой команды, а также руководства клуба.

Собравшимся футболистам было объявлено, что они могут свободно вести переговоры о переходы в другие клубы, несмотря на длительность контрактов с «Зимбру». Футболисты получили обещания, что в случае договоренности с другими клубами, «Зимбру» будет готово расторгнуть с игроками контракты по обоюдному согласию сторон.

Также на собрании было объявлено, что президент Николай Черный больше не будет финансировать клуб, а участие «Зимбру» в чемпионате страны зависит от того, найдутся ли у клуба новые спонсоры.