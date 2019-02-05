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21:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Руководство молдавского «Зимбру» объявило о роспуске команды

Руководство ФК «Зимбру» приняло решение распустить команду, сообщает «Молдавский футбол».

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По данным издания, на клубной базе футбольного клуба «Зимбру» сегодня состоялась встреча футболистов первой команды, а также руководства клуба.

Собравшимся футболистам было объявлено, что они могут свободно вести переговоры о переходы в другие клубы, несмотря на длительность контрактов с «Зимбру». Футболисты получили обещания, что в случае договоренности с другими клубами, «Зимбру» будет готово расторгнуть с игроками контракты по обоюдному согласию сторон.

Также на собрании было объявлено, что президент Николай Черный больше не будет финансировать клуб, а участие «Зимбру» в чемпионате страны зависит от того, найдутся ли у клуба новые спонсоры.

Клуб из Кишинева — восьмикратный чемпион Молдавии. Шесть раз «Зимбру» выиграл Кубок стран. Наивысшее достижение в еврокубках — 1/16 финала Кубка УЕФА в 1996 году.

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