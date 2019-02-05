СМИ: Месси сам примет решение по поводу участия в матче с «Реалом»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси сам решит, будет ли он участвовать в первом матче ½ финала Кубка Испании против «Реала».
Форвард «Барселоны» Лионель Месси сам решит, будет ли он участвовать в первом матче ½ финала Кубка Испании против «Реала».
Об этом сообщают испанские СМИ.
По данным Mundo Deportivo, решающее слово в этом вопросе будет именно за аргентинцем. Он хочет участвовать в матче, но вместе с тем понимает, что это кубковый матч, тогда как приоритетные цели команды — это чемпионат Испании и Лига чемпионов.
Также издание сообщает, то у нападающего нет мышечной травмы, а лишь небольшая контрактура. Сегодня он тренировался в общей группе. Ранее сообщалось, что он может пропустить матч
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.