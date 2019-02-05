«Арсенал» сможет выделить на летние трансферы не более € 51 млн

Источник: AP 2019

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство английского клуба выделит на трансферы главному тренеру команды Унаи Эмери не более € 51 млн.

Дело в том, что за последние пять лет клуб обновлял личный трансферный рекорд, приобретя Месута Озила (€ 47 млн), Александра Ляказетта (€ 53 млн) и Пьера-Эмерика Обамеянга (€ 63,75 млн).

При этом «Арсенал» тратит очень большую сумму на зарплаты игроков. Зарплатная ведомость клуба в данный момент составляет € 238 млн, а самыми высокооплачиваемыми игроками «канониров» являются Озил (€ 20,6 млн в год), Обамеянг (€ 11,8), Генрих Мхитарян (€ 9,4) и Ляказетт (€ 8,2).