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5 февраля, источник: Чемпионат.com

«Арсенал» сможет выделить на летние трансферы не более € 51 млн

Лондонский «Арсенал» не будет проводить масштабную трансферную кампанию следующим летом.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство английского клуба выделит на трансферы главному тренеру команды Унаи Эмери не более € 51 млн.

Дело в том, что за последние пять лет клуб обновлял личный трансферный рекорд, приобретя Месута Озила (€ 47 млн), Александра Ляказетта (€ 53 млн) и Пьера-Эмерика Обамеянга (€ 63,75 млн).

При этом «Арсенал» тратит очень большую сумму на зарплаты игроков. Зарплатная ведомость клуба в данный момент составляет € 238 млн, а самыми высокооплачиваемыми игроками «канониров» являются Озил (€ 20,6 млн в год), Обамеянг (€ 11,8), Генрих Мхитарян (€ 9,4) и Ляказетт (€ 8,2).

После 25 туров «Арсенал», набрав 47 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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