«Марсель» победил «Бордо» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая во вторник в Марселе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 42-й минуте забил Бубакар Камара. Гости с 25-й минуты играли вдесятером после удаления Самуэля Калу Оджима.