«Марсель» победил «Бордо» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Бордо» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Бордо» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая во вторник в Марселе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 42-й минуте забил Бубакар Камара. Гости с 25-й минуты играли вдесятером после удаления Самуэля Калу Оджима.
«Марсель» с 34 очками занимает седьмое место в чемпионате Франции, «Бордо» с 28 баллами идет на 12-й строчке.
|Руди Гарсия
|Эрик Бедуэ
|Бубакар Камара
|42′
|30
|Стив Манданда
|1
|Бенуа Костиль
|2
|Хироки Сакаи
55′
|3
|Серхи Паленсия
|15
|Дуйе Чалета-Цар
|4
|Жюль Кунде
|18
|Жордан Амави
|25
|Паблу
|4
|Бубакар Камара
|29
|Максим Пундже
|17
|Буна Сарр
|13
|Юнусс Санкаре
89′
|27
|Максим Лопес
|7
|Джимми Бриан
|5
|Лукас Окампос
|10
|Самюэль Калу
25′
|28
|Валер Жермен
|5
|Энрике Отавиу
77′88′
|8
|Морган Сансон
61′90′
|12
|Николя Де Превиль
|22
|Грегори Сертик
90+2′
|18
|Ярослав Плашил
71′
|14
|Клинтон Нжи
71′
|26
|Тома Башич
|7
|Неманья Радоньич
|9
|Андреас Корнелиус
45′
|11
|Франсуа Камано
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Жером Бризар(Франция)