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5 февраля, источник: Р-Спорт

«Марсель» победил «Бордо» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Марсель» обыграл «Бордо» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Встреча, прошедшая во вторник в Марселе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 42-й минуте забил Бубакар Камара. Гости с 25-й минуты играли вдесятером после удаления Самуэля Калу Оджима.

«Марсель» с 34 очками занимает седьмое место в чемпионате Франции, «Бордо» с 28 баллами идет на 12-й строчке.

Марсель
1:0
Первый тайм: 1:0
Бордо
Футбол, Франция, Тур 185.02.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Velodrome
Главные тренеры
Руди ГарсияЭрик Бедуэ
Голы
Бубакар Камара42′
Составы команд
30Стив Манданда
1Бенуа Костиль
2Хироки Сакаи
55′
3Серхи Паленсия
15Дуйе Чалета-Цар
4Жюль Кунде
18Жордан Амави
25Паблу
4Бубакар Камара
29Максим Пундже
17Буна Сарр
13Юнусс Санкаре
89′
27Максим Лопес
7Джимми Бриан
5Лукас Окампос
10Самюэль Калу
25′
28Валер Жермен
5Энрике Отавиу
77′88′
8Морган Сансон
61′90′
12Николя Де Превиль
22Грегори Сертик
90+2′
18Ярослав Плашил
71′
14Клинтон Нжи
71′
26Тома Башич
7Неманья Радоньич
9Андреас Корнелиус
45′
11Франсуа Камано
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
24Удары (всего)6
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
18Фолы13
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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