«Интер» избежал наказания за расистские кричалки фанатов в матче с «Болоньей»

По информации источника, дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии подтвердил, что кричалки фанатов носили расистский характер, однако отметил, что оскорбления были заглушены свистом других болельщиков «Интера», которые сочли подобное поведение неуместным и выразили своё неодобрение.