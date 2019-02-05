Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
4.02
Фрозиноне0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
5 февраля, источник: Чемпионат.com

«Интер» избежал наказания за расистские кричалки фанатов в матче с «Болоньей»

Миланский «Интер» избежал наказания за расистские кричалки болельщиков во время матча 22-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (0:1), сообщает Football Italia.

Наверх
Источник: Reuters

Напомним, фанаты выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника «Болоньи» Ибраима Мбайе.

По информации источника, дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии подтвердил, что кричалки фанатов носили расистский характер, однако отметил, что оскорбления были заглушены свистом других болельщиков «Интера», которые сочли подобное поведение неуместным и выразили своё неодобрение.

Напомним, в нынешнем сезоне «Интер» уже был наказан двумя матчами при пустых трибунах за расистские оскорбления со стороны болельщиков миланского клуба в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Болонья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Следствие по делу Кокорина и Мамаева — это шоу
Дмитрий Логинов — самый молодый чемпион мира в истории сноуборда
Сутки из жизни Моуринью: падение в Балашихе, год тюрьмы и штраф
Базарный день близок. Все россияне, которых могут обменять в НХЛ
Чемпион ОИ Трефилов госпитализирован из-за проблем с сердцем
«Марибор» не покорился Каррере, а теперь и Кононову
«Зенит» и «Спартак» — в топ-100 самых богатых клубов мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь