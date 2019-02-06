«Барселона» без Месси, «Реал» — с надеждой. Что нужно знать о предстоящем класико

Жеребьевка полуфинала Кубка Испании обеспечила футбольных гурманов насыщенным меню: число класико в сезоне-2018/19 увеличилось с двух до четырех. Каталонцы и мадридцы встретятся трижды в течение одного месяца. Первое свидание — уже в среду. Рассказываем обо всем, что нужно знать об этом матче. Большая перемена. Кто будет тренировать «Барселону» и «Реал» в новом сезоне? Дебютное класико Солари-тренера.

Сантьяго Солари возник на тренерской скамейке «Реала» как раз после того, как его предшественник Хулен Лопетеги был разбит в своем октябрьском классическом дебюте — «сливочные», и так не показывавшие гениальной игры, сгорели в столице Каталонии 1:5, и испанский специалист с позором был отправлен в отставку.

Аргентинцу не стоит опасаться повторения этого сценария: неудача в первом для него класико в роли тренера, конечно, не добавит вистов карьере в Мадриде, но и не выкинет его на улицу. Даже теоретический проигрыш «Реалом» Кубка и чемпионата Испании будет забыт руководством «Королевского клуба», если Солари продолжит успехи «сливочных» в Лиге чемпионов. Только это может помочь экс-игроку мадридцев остаться у руля — без ЛЧ даже золотой домашний дубль, в который верится с трудом, не убедит президента Флорентино Переса сохранить его в должности.

С другой стороны, у главного тренера «Реала» есть отличный шанс одержать, наконец, первую действительно важную победу во главе столичного клуба — за 100 дней, которые он провел там, ни одна игра из тех, что закончились в его пользу, не сравнится с класико. Пусть полуфинал и состоит из двух матчей, но возможный успех на поле соперника повышает ставки вдвое.

«Севилью» Лео — под вопросом

Шансы Солари в среду вечером не ударить в грязь лицом увеличиваются не без помощи его соотечественника Месси. Нападающий «Барселоны», сделав дубль, спас для каталонцев на днях домашнюю ничью с «Валенсией» (2:2), но получил болезненный удар по ноге — пришлось даже на несколько минут присесть на бровке в окружении врачей. Тренировку в понедельник он пропустил, так что велика вероятность, что в среду «Камп Ноу» не увидит своего кумира.

Впрочем, отсутствие Лео еще ничего не гарантирует «Реалу». Разгром в октябрьском класико, первом и последнем для Лопетеги, случился как раз без барселонской «десятки» — аргентинец восстанавливался после перелома руки, и его партнеры отлично справились и сами. Другое дело, что сине-гранатовые тогда были куда свежее — все-таки, начало сезона, — а «сливочные» — куда уязвимее, чем сейчас.

Схема без Дембеле — шанс для Боатенга

Под вопросом и участие в матче Дембеле. Француз, в отличие от Месси, в понедельник провел тренировочное занятие, но не в общей группе — он продолжает восстановление после травмы голеностопа, к которой на выходных добавилась сильная боль в горле. Если третий бомбардир «Барселоны» в этом сезоне — 13 мячей во всех турнирах, больше только у Суареса (16) и Месси (29), — не выйдет на поле, это может привести к следующим кадровым решениям Эрнесто Вальверде.

Отсутствие Рафиньи и Дембеле (двух футболистов, способных закрыть фланги нападения), скорее всего, заставит главного тренера сине-гранатовых добавить игрока в центр поля и выбрать схему 4−4−2, где в пару к Суаресу в линию атаки выйдет… Боатенг. Еще совсем недавно его невозможно было представить не то что в основе «Барсы» на класико — вообще в каталонском клубе. Но трансферные пути неисповедимы, и 31-летний ганец, возможно, получит в среду свой шанс.

Дуэль Жорди Альба — Васкес

Успех в матче будет зависеть от исхода мини-сражений на каждом участке поля. Одной из самых важных представляется дуэль на фланге — левом для «Барселоны», правом для «Реала» — между Жорди Альбой и Васкесом. Крайний защитник каталонцев находится в сумасшедшей форме — в этом сезоне у него уже 14 (!) голевых передач во всех турнирах, больше в Испании только у Месси (16). Основную их часть Альба отдал как раз на Лео, но его потенциальное отсутствие не должно успокаивать Солари и компанию — у сине-гранатовых достаточно игроков, способных грамотно распорядиться выверенным пасом испанца.

Задача по сдерживанию Альбы возложена именно на Васкеса, который играет справа в нападении и наверняка будет высоко встречать левого защитника-ассистента, чтобы лишить его свободы. После того, как Солари возглавил «Реал», Лукас стал для него незаменимым футболистом — к слову, за это время он провел на поле больше минут, чем Модрич. Примечательно, что в минувшем туре ла лиги оба — и Альба, и Васкес — не попали в стартовые составы на игры своих клубов: их явно берегли для класико (хоть Альбе и пришлось выйти во втором тайме встречи с «Валенсией», потому что без него каталонцы не справлялись).

А судьи кто

Обслуживать класико будет бригада арбитра Матеу Лаоса. В Испании у 41-летнего валенсийца, который отработал два матча группового турнира ЧМ-2018 Дания — Австралия (1:1) и Исландия — Хорватия (1:2), сложилась репутация судьи, который благосклонен к «Реалу» и любит ошибаться не в пользу «Барселоны».

Так, два года назад каталонская пресса обвинила его во всех смертных грехах, когда в кубковой игре «Реал» — «Севилья» он назначил пенальти в ворота команды из Андалусии: Хамес Родригес толкнул Мариано, тот по инерции влетел в Модрича, и Лаос зафиксировал нарушение на хорвате.

А в прошлом сезоне скандалом закончился матч «Лас-Пальмас» — «Барселона» (1:1). Лаос сначала не удалил вратаря хозяев за очевидную игру рукой за пределами штрафной площади, а во втором тайме назначил спорный пенальти в ворота гостей. Мяч попал в руку Диню, но даже эксперты издания Marca, которое сложно заподозрить в симпатиях к сине-гранатовым, отметили, что в движении французского защитника не было умысла, и одиннадцатиметровый был чрезмерным наказанием.

Последний вылет «Барсы»

Сине-гранатовые в Испании — абсолютные властелины национального Кубка. 30 титулов всего (у ближайшего преследователя, «Атлетика» из Бильбао — 23; у «Реала» — 19), участие в пяти последних финалах, четыре победы подряд. Начиная с сезона-2013/14 «Барса» всегда доходила до решающего матча, а последний ее кубковый вылет на пути к финалу случился ровно шесть лет назад. Кто тогда остановил каталонцев? Правильно.

В феврале 2013-го «Реал» дома свел первый полуфинальный матч вничью (1:1), а на выезде положил хозяев на лопатки — 3:1. «Барселона» в те дни находилась в режиме свободного падения — у Тито Вилановы, которому за год до этого диагностировали рак околоушной железы, случился рецидив болезни, поэтому командой руководил его помощник Жорди Роура. Тогда-то и выяснилось, что даже звезды такой величины не могут хорошо играть сами по себе.

Примечательно, что «Реал» не смог взять трофей — в финале случилось мадридское дерби, и «Атлетико», забив победный гол в дополнительное время (2:1), завоевал первый свой Кубок Испании за 17 лет. Эпоха Жозе Моуринью на «Сантьяго Бернабеу» закончилась, «сливочных» принял Карло Анчелотти, и уже через год «Королевский клуб», вновь дойдя до финала, исправился перед болельщиками за свою оплошность.

Кстати, та победа в 2014-м была одержана как раз над «Барселоной» (2:1), поэтому два последних их кубковых свидания остались за мадридцами. Как все сложится на этот раз?

Хуан Кастро, журналист Marca:

— Все зависит от того, сыграет ли Месси. Думаю, без аргентинца будет равная игра, и повторения октябрьского разгрома не произойдет. Если Лео появится на поле, предположу, что шансы на выход в финал примерно такие: 70% у «Барселоны», 30% — у «Реала». Но речь именно о двух матчах, а не об игре в среду.

Науэль Миранда, журналист Radio Marca Valencia:

— Думаю, «Реал» — фаворит. Нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была в первом класико сезона. Похоже, Месси не готов играть все 90 минут, и это существенным образом меняет расклад сил. Мадридцы в отличной форме, и я считаю, что Бензема, который сейчас проживает лучший отрезок, чем любой другой игрок из обеих команд, доставит «Барселоне» много проблем.

Сыграет ли Лео?

Во вторник четыре ведущих спортивных издания Испании дали четыре разных прогноза по поводу участия в класико Лионеля Месси. Sport дал однозначный ответ: «Да». Издание Mundo Deportivo заявило, что все зависит от самого аргентинца — он примет решение в день матча. Газета Marca предположила, что многое зависело от вчерашнего состояния звезды. Наконец, AS полностью воздержалась от точного прогноза.

Эрнесто Вальверде: «Месси? решим в день матча».

Значительная часть предматчевых пресс-конференций во вторник была посвящена здоровью Лионеля Месси.

— В каждом матче футболисты получают ушибы. С Лео все хорошо. Но нужно подождать среды, тогда и примем окончательное решение, — отметил главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. — Посмотрим, как он восстановился, и нужно ли еще одно обследование. Ничего другого на эту тему сообщить вам не могу. Понимаю, что все хотят от меня услышать сегодня, но придется подождать еще один день.