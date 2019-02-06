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01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Брентфорд», «Ньюпорт», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Вулверхэмптон» пробились в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялись переигровки 1/16 финала Кубка Англии.

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«Брентфорд» обыграл «Барнет» (3:1) и в 1/8 финала сыграет против «Суонси». «Ньюпорт» выиграл у «Мидлсбро» (2:0) и в 1/8 будет играть против «Манчестер Сити».

«Куинз Парк Рейнджерс» после победы над «Портсмутом» (2:0) в следующей стадии будет противостоять «Уотфорду».

«Вулверхэмптон» выиграл у «Шрусбери» (3:2) и в 1/8 финала сыграет с «Бристоль Сити».

Кубок Англии

1/16 финала

Переигровки

«Брентфорд» — «Барнет» — 3:1 (2:0)

Голы: Канос, 7 (1:0). Жанвье, 32 (2:0). Мопей, 71 (3:0). Тутонда, 74 (3:1).

Судья: Ист.

5 февраля. Брентфорд. Стадион «Griffin Park».

«Ньюпорт Каунти» — «Мидлсбро» — 2:0 (0:0)

«Куинз Парк Рейнджерс» — «Портсмут» — 2:0 (0:0)

Голы: Уэллс, 70 (1:0). Смит, 77 (2:0).

Судья: Кут (Англия).

5 февраля. Лондон. Стадион «Loftus Road.

«Вулверхэмптон» — «Шрусбери — 3:2 (2:2)

Голы: Доэрти, 2 (1:0). Болтон, 11 (1:1). Лорен, 39 (1:2). Доэрти, 45+6 (2:2). Иван Кавалейру, 62 (3:2).

«Вулверхэмптон»: Радди, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Саисс, Гиббс-Уайт, Иван Кавалейру (Эннис, 88), Траоре (Хименес, 77), Элдер Кошта (Жоау Моутинью, 69).

Судья: Проберт (Англия).

5 февраля. Вулверхэмптон. Стадион «Molineux Stadium».

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