СМИ сообщили о переходе ганского чемпиона мира из клуба российской премьер-лиги в «Кайрат»

«Ранее поступала информация, что он перейдет в красноярский “Енисей”. 29-летний Рабиу пришел в “Анжи” в 2016 году, но из-за травмы дебютировал за клуб только через два года. Ранее он в течение трех лет выступал за краснодарскую “Кубань”. В этом сезоне на его счету 11 матчей за “Анжи”», — говорится в сообщении.