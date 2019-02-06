СМИ сообщили о переходе ганского чемпиона мира из клуба российской премьер-лиги в «Кайрат»
Ганский полузащитник махачкалинского «Анжи» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в алматинском «Кайрате», сообщает Sport24.
Ганский полузащитник махачкалинского «Анжи» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в алматинском «Кайрате», сообщает Sport24.
«Ранее поступала информация, что он перейдет в красноярский “Енисей”. 29-летний Рабиу пришел в “Анжи” в 2016 году, но
За свою карьеру полузащитник успел поиграть в Испании- «Химнастик», «Херес», Италии — «Сампдория», «Удинезе» и Франции — «Эвиан». В составе «Эвиана» финалист Кубка Франции — 2012/13 и победитель Лиги 2 — 2010/11, в составе «Кубани» — финалист Кубка России — 2014/15.
Рабиу является чемпионом мира 2009 года в составе Ганы среди молодежных сборных. На турнире он сыграл шесть матчей и забил один гол. За национальную команду провел 31 игру.