«Напоминает Вагнера Лава». Экс-тренер сборной Казахстана оценил новичка клуба КПЛ

Главный тренер тамбовчан Мурат Искаков, работавший в сборной Казахстана помощником Юрия Красножана, рассказал о новичке «Тобола» в интервью корреспонденту Vesti.kz.

— Мурат Салимович, после Вашего назначения на пост главного тренера «Тамбова» дела у команды пошли в гору и Ваш клуб — лидер ФНЛ и главный претендент на попадание в элиту российского футбола. Наверное, из-за своей загруженности связь с Казахстаном потеряна и за нашим футболом уже не следите?

— Спасибо за оценку нашего труда. «Тамбову» предстоит еще много работать, чтобы доказать не случайность своих успехов. Период жизни в Казахстане вспоминаю с удовольствием — это был отличный этап работы в тренерском штабе Юрия Красножана. А Казахстан я всегда помню и не только в связи с тренерской карьерой — я же пять лет отыграл в вашей стране, как профессиональный футболист — «Елимай», «Кайсар», «Семей», «Экибастузец», «Жетысу» — каждый клуб мне по-своему дорог и от каждого остались отличные воспоминания. Что касается казахстанского футбола, то я держу ваш чемпионат и выступления главной команды в поле зрения — в России все впечатлены успехами «Астаны» последнего времени, и никто не удивился, например, что «Ростов» пригласил Бахтиера Зайнутдинова в свои ряды.

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— Ваш бывший подопечный Сенин Себаи пополнил в межсезонье ряды костанайского «Тобола». Стал ли этот переход неожиданным для Вас и велика ли потеря для «Тамбова»?

— Да, безусловно, это потеря. Себа, как мы его все называли, является нашим лучшим бомбардиром в этом сезоне и его по праву можно отнести к числу лучших нападающих ФНЛ последних двух лет. Мы подписали его из «Балтики» лишь прошлым летом и, естественно, рассчитывали на него в ближайшие сезоны. Но у Сенина был пункт в контракте, согласно которому мы могли бы его отпустить в случае предложения от клуба, принимающего участие в еврокубках. Селекционеры «Тобола» подсуетились, и все произошло довольно быстро — теперь мы в спешном порядке вынуждены искать замену ивуарийцу, но сделать это сложно, потому что Себаи — форвард высокого класса, который очевидно перерос уровень ФНЛ.

— Охарактеризуйте, пожалуйста, Сенина Себаи. В какой манере играет, какие сильные стороны? На какого известного футболиста похож по манере игры?

— Это типичный центральный нападающий, игрок штрафной площадки. Бьет с двух ног, великолепно играет головой. У Себы прекрасное голевое чутье — он оказывается там, куда летит отскок или рикошет. При этом Сенин — футболист не жадный. Если партнер находится в хорошей позиции, не сомневайтесь, он отдаст пас. Порой его манера игры напоминает мне Вагнера Лава в период его выступлений в московском ЦСКА.

— Себаи может играть только «столба» в атаке или возможна какая-то вариативность?

— На флангах вряд ли он сможет сыграть полезно, а вот оттянутого форварда, эдакую «десятку» исполнит. Сенин — отличный ассистент. Последний пас — это тоже его сильная сторона. Поэтому Газзаев может одновременно использовать в центре группы атаки и Себу, и нападающего сборной Казахстана Бауыржана Турысбека.

— У африканских игроков зачастую бывают проблемы с адаптацией и дисциплиной. Себаи не столкнулся с этими трудностями в «Тамбове»?

— Себа, наверно, исключение. Всегда на позитиве, улыбчивый, доброжелательный парень. В работе трудолюбив. Адаптировался у нас моментально, все-таки уже провел игровой период в Калининграде и примерно понял особенности менталитета России. До этого у него был отрезок в Молдове и Румынии, то есть, что такое Восточная Европа, в целом, он понимает. У нас никогда не было с ним проблем в быту. Единственный минус — это то, что на поле порой он бывает излишне горяч — его могут спровоцировать. Но, думаю, в «Тоболе» с дисциплиной проблем не будет — знаю, у Владимира Газзаева, что называется, не забалуешь.

— Какими Вам видятся перспективы Себаи в Казахстане? Он может стать одним из лучших бомбардиров КПЛ?

— Я уверен, что Сенин станет украшением вашего чемпионата. Думаю, подписав Себаи, «Тобол» получил серьезного игрока в свою команду.

Сенин очень стремится показать себя в Европе и в этом его личные устремления и амбиции «Тобола» и Газзаева совпали. Надеюсь, что Владимир Валерьевич сможет раскрыть Себу и тот засверкает еще ярче. В этом году «Тобол» удивит. Газзаев, которого я считаю лучшим молодым российским тренером, собрал в Костанае отличный коллектив, которому по плечу самые серьезные задачи.

Стоит отметить, что за «Тамбов» ивуарийский форвард провел 22 матча, в которых забил восемь голов, получил шесть желтых и одну красную карточку.