Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
5.02
Марсель1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио
Эмполи
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
10:13 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Умер тренер, стоявший у истоков футбольного клуба БАТЭ

В понедельник на 80-м году жизни скончался Лев Мазуркевич. Многим любителям футбола эта фамилия вряд ли о чем-то скажет, а между тем именно Лев Федорович был первым тренером БАТЭ. В те времена, когда деревья были большими…

Наверх
Источник: СБ - Беларусь сегодня

Свою историю безоговорочно лучший сегодня белорусский клуб ведет с 1973 года, когда на Борисовском заводе автотракторного электрооборудования решили обзавестись собственной командой. И формировать ее поручили Мазуркевичу — местному амбициозному специалисту.

Читайте также
Стали известны финалисты национального отбора на «Евровидение»

Лев Федорович взялся за дело засучив рукава, за короткое время создав очень сильный коллектив. Первенство БССР в те годы было довольно высококлассным, но, несмотря на конкуренцию, БАТЭ быстро сумел стать лидером. А Мазуркевич проявил себя не только как грамотный специалист, но еще и умелым организатором. Он собрал состав из разношерстных, непростых, но талантливых футболистов, выстроив их в единый ансамбль. А вратаря в команду нашел аж в Казахстане, сумев вернуть с необъятной целины на родину уроженца Жодино Валерия Фридриха, который стал настоящим оплотом БАТЭ. Для нужного ему игрока Лев Мазуркевич сумел сделать, казалось, невозможное — выбить ему в Борисове новую квартиру, что для чемпионата БССР по тем временам было делом почти нереальным.

БАТЭ под руководством Мазуркевича трижды побеждал в первенстве БССР (1974, 1976, 1979) и завоевал Кубок (1976). Возможно, сумел бы достичь и нынешних показателей — 13 чемпионских титулов подряд, но, увы, новое руководство завода посчитало, что футбольный клуб для коллектива игрушка слишком дорогая. И отказалось от финансирования команды.

БАТЭ умер, чтобы возродиться в 1996-м. А Лев Мазуркевич жил, наслаждаясь новыми победами получившей второе рождение команды. У человека такой опции, к сожалению, нет. Остается только помнить.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Врачи назвали напиток, нормализующий артериальное давление
С 31 января изменяется порядок оформления и выдачи больничных
«Далеко от зоны комфорта»: хореограф объяснил неудачи Медведевой
Дмитрий Логинов — самый молодой чемпион мира в истории сноуборда
Федоров надеется, что Овечкин побьет еще не один рекорд в НХЛ
Базарный день близок. Все россияне, которых могут обменять в НХЛ
Шайба Ковальчука помогла «Лос-Анджелесу» разгромить «Нью-Джерси»
«Марибор» не покорился Каррере, а теперь и Кононову
Зыков забросил первую шайбу за «Вегас» и помог клубу победить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь