Умер тренер, стоявший у истоков футбольного клуба БАТЭ

Лев Федорович взялся за дело засучив рукава, за короткое время создав очень сильный коллектив. Первенство БССР в те годы было довольно высококлассным, но, несмотря на конкуренцию, БАТЭ быстро сумел стать лидером. А Мазуркевич проявил себя не только как грамотный специалист, но еще и умелым организатором. Он собрал состав из разношерстных, непростых, но талантливых футболистов, выстроив их в единый ансамбль. А вратаря в команду нашел аж в Казахстане, сумев вернуть с необъятной целины на родину уроженца Жодино Валерия Фридриха, который стал настоящим оплотом БАТЭ. Для нужного ему игрока Лев Мазуркевич сумел сделать, казалось, невозможное — выбить ему в Борисове новую квартиру, что для чемпионата БССР по тем временам было делом почти нереальным.