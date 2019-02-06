Умер тренер, стоявший у истоков футбольного клуба БАТЭ
В понедельник на 80-м году жизни скончался Лев Мазуркевич. Многим любителям футбола эта фамилия вряд ли о
В понедельник на 80-м году жизни скончался Лев Мазуркевич. Многим любителям футбола эта фамилия вряд ли о
Свою историю безоговорочно лучший сегодня белорусский клуб ведет с 1973 года, когда на Борисовском заводе автотракторного электрооборудования решили обзавестись собственной командой. И формировать ее поручили Мазуркевичу — местному амбициозному специалисту.
Лев Федорович взялся за дело засучив рукава, за короткое время создав очень сильный коллектив. Первенство БССР в те годы было довольно высококлассным, но, несмотря на конкуренцию, БАТЭ быстро сумел стать лидером. А Мазуркевич проявил себя не только как грамотный специалист, но еще и умелым организатором. Он собрал состав из разношерстных, непростых, но талантливых футболистов, выстроив их в единый ансамбль. А вратаря в команду нашел аж в Казахстане, сумев вернуть с необъятной целины на родину уроженца Жодино Валерия Фридриха, который стал настоящим оплотом БАТЭ. Для нужного ему игрока Лев Мазуркевич сумел сделать, казалось, невозможное — выбить ему в Борисове новую квартиру, что для чемпионата БССР по тем временам было делом почти нереальным.
БАТЭ под руководством Мазуркевича трижды побеждал в первенстве БССР (1974, 1976, 1979) и завоевал Кубок (1976). Возможно, сумел бы достичь и нынешних показателей — 13 чемпионских титулов подряд, но, увы, новое руководство завода посчитало, что футбольный клуб для коллектива игрушка слишком дорогая. И отказалось от финансирования команды.
БАТЭ умер, чтобы возродиться в 1996-м. А Лев Мазуркевич жил, наслаждаясь новыми победами получившей второе рождение команды. У человека такой опции, к сожалению, нет. Остается только помнить.