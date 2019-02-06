«В “Астане” все было хаотично». Бразилец стоимостью три миллиона евро назвал разницу между чемпионами Казахстана и Азербайджана

«Это были два разных опыта. Тот, что был в “Карабахе”, стал поистине удивительным, фантастическим. И я говорю это, потому что играл в Лиге чемпионов, и в их чемпионате. В “Астане” все было иначе, там все было хаотично. Я играл в основном в Лиге Европы. Логика руководства “Астаны” заключалась в том, чтобы в местном чемпионате играли в основном местные, а в еврокубках — иностранцы. Да, нам не удалось пройти в плей-офф ЛЕ, но мы провели хорошие матчи. Опыт с “Карабахом” лично для меня был более особенным», — приводит слова Энрике сайт azerisport.com.