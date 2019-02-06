«В “Астане” все было хаотично». Бразилец стоимостью три миллиона евро назвал разницу между чемпионами Казахстана и Азербайджана

«Это были два разных опыта. Тот, что был в “Карабахе”, стал поистине удивительным, фантастическим. И я говорю это, потому что играл в Лиге чемпионов, и в их чемпионате. В “Астане” все было иначе, там все было хаотично. Я играл в основном в Лиге Европы. Логика руководства “Астаны” заключалась в том, чтобы в местном чемпионате играли в основном местные, а в еврокубках — иностранцы. Да, нам не удалось пройти в
Напомним, что в конце января греческий футбольный клуб ПАОК объявил о переходе бразильского полузащитника Педро Энрике.
Буквально до официального объявления 28-летний хавбек попрощался с «Астаной». В казахстанском клубе он играл с лета 2018 года на правах аренды. В восьми матчах КПЛ и четырех играх Лиги чемпионов бразилец не отметился результативными действиями, зато в Лиге Европы забил три раза и отдал одну голевую передачу за семь встреч.
Перед приходом в «Астану» авторитетный портал Transfermarkt оценивал трансферную стоимость Энрике в три миллиона евро.