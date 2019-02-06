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09:15 (мск), источник: Vesti.kz

«В “Астане” все было хаотично». Бразилец стоимостью три миллиона евро назвал разницу между чемпионами Казахстана и Азербайджана

Экс-футболист «Астаны» и «Карабаха» Педро Энрике рассказал о том, что опыт с азербайджанской командой был для него более особенным.

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«Это были два разных опыта. Тот, что был в “Карабахе”, стал поистине удивительным, фантастическим. И я говорю это, потому что играл в Лиге чемпионов, и в их чемпионате. В “Астане” все было иначе, там все было хаотично. Я играл в основном в Лиге Европы. Логика руководства “Астаны” заключалась в том, чтобы в местном чемпионате играли в основном местные, а в еврокубках — иностранцы. Да, нам не удалось пройти в плей-офф ЛЕ, но мы провели хорошие матчи. Опыт с “Карабахом” лично для меня был более особенным», — приводит слова Энрике сайт azerisport.com.

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Напомним, что в конце января греческий футбольный клуб ПАОК объявил о переходе бразильского полузащитника Педро Энрике.

Буквально до официального объявления 28-летний хавбек попрощался с «Астаной». В казахстанском клубе он играл с лета 2018 года на правах аренды. В восьми матчах КПЛ и четырех играх Лиги чемпионов бразилец не отметился результативными действиями, зато в Лиге Европы забил три раза и отдал одну голевую передачу за семь встреч.

Перед приходом в «Астану» авторитетный портал Transfermarkt оценивал трансферную стоимость Энрике в три миллиона евро.

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