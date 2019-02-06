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09:18 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ подписал футболиста сборной Черногории и воспитанника «Кайрата»

25-летний полузащитник сборной Черногории Дарко Зорич подписал контракт с кокшетауским «Окжетпесом». Об этом сообщается в официальном Instagram`е команды.

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Источник: Vesti.kz

«Официально: футболист национальной сборной Черногории Дарко Зорич — игрок ФК “Окжетпес”», — говорится в сообщении.

Зорич является действующим игроком национальной сборной Черногории. В сезоне 17/18 выступал за сербские «Чукарички», где сыграл 44 матча. Также, выступал за черногорские «Сутьеску» и «Челик» из Никшича, греческий АЕК, сербский «Борац».

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Также новичка КПЛ пополнил 24-летний защитник Тимур Рудосельский.

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Контракт казахстанского футболиста с «синегорцами» подписан сроком до конца сезона.

«Рудосельский является воспитанником алматинского “Кайрата”. В 2014 году, будучи одним из лидеров дублирующего состава алматинцев, завоевал с клубом Кубок ПФЛ, сыграв пять матчей в основе. В 2015 году стал полноценным игроком основы у словацкого тренера Владимира Вайсса, сыграв 30 игр из 32 в чемпионате, больше всех в команде, и выиграл с ней серебряные медали. В 2016 году провел 22 игры в чемпионате у тренера грузина Кахабера Цхададзе и вновь выиграл серебряную медаль. Однако, пришедший летом 2017 года новый тренер “Кайрата” испанец Карлос Алос Феррер не видел Тимура в основе и тому пришлось искать новый клуб. С марта 2018 года выступал за талдыкорганский “Жетысу”, но уже в июне покинул клуб, сыграв всего две игры. В сентябре 2018 года подписал контракт с аутсайдером Второй лиги Израиля “Хапоэль” (Петах-Тиква)», — говорится в сообщении.

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Напомним, что кокшетауский клуб занял первое место в минувшем сезоне первой лиги и спустя год вернулся в КПЛ. Команду возглавил бывший тренер «Кайрата» Андрей Карпович.

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