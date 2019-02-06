Новичок КПЛ подписал футболиста сборной Черногории и воспитанника «Кайрата»

«Рудосельский является воспитанником алматинского “Кайрата”. В 2014 году, будучи одним из лидеров дублирующего состава алматинцев, завоевал с клубом Кубок ПФЛ, сыграв пять матчей в основе. В 2015 году стал полноценным игроком основы у словацкого тренера Владимира Вайсса, сыграв 30 игр из 32 в чемпионате, больше всех в команде, и выиграл с ней серебряные медали. В 2016 году провел 22 игры в чемпионате у тренера грузина Кахабера Цхададзе и вновь выиграл серебряную медаль. Однако, пришедший летом 2017 года новый тренер “Кайрата” испанец Карлос Алос Феррер не видел Тимура в основе и тому пришлось искать новый клуб. С марта 2018 года выступал за талдыкорганский “Жетысу”, но уже в июне покинул клуб, сыграв всего две игры. В сентябре 2018 года подписал контракт с аутсайдером Второй лиги Израиля “Хапоэль” (Петах-Тиква)», — говорится в сообщении.