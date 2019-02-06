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13:43 (мск), источник: Р-Спорт

Координатор частных поисков: Семья уверена, что Сала погиб в авиакатастрофе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Семьи футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего самолетом, обломки которого обнаружены на дне Ла-Манша, убеждены, что Сала и Ибботсон погибли, заявил координатор частной поисковой операции Дэвид Мирнс.

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Источник: Reuters

«Эти семьи сейчас знают, что и Сала, и Ибботсон погибли, и они хотят, чтобы тела были извлечены. Самое важное для них — достать тела. Самолет — другое дело, он имеет отношение только к выяснению причин катастрофы», — приводит слова Мирнса goal.com.

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Он также добавил, что больше не участвует в операции. «Британское отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) изучает обстоятельства происшествия. Я знаю только, что они нашли одно тело. Они пытались извлечь его, но у них возникли проблемы», — сказал Мирнс.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и Ибботсон. Сала перешел из французского «Нанта» в «Кардифф» 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что прекратила поиски пропавшего самолета, шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке. 3 февраля на дне Ла-Манша был обнаружен затонувший самолет, а чуть позже среди обломков нашли тело одного из пассажиров, личность которого предстоит подтвердить после экспертизы. 5 февраля началась подводная операция по извлечению тела.

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