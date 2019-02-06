Координатор частных поисков: Семья уверена, что Сала погиб в авиакатастрофе
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Семьи футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего самолетом, обломки которого обнаружены на дне
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Семьи футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего самолетом, обломки которого обнаружены на дне
«Эти семьи сейчас знают, что и Сала, и Ибботсон погибли, и они хотят, чтобы тела были извлечены. Самое важное для них — достать тела. Самолет — другое дело, он имеет отношение только к выяснению причин катастрофы», — приводит слова Мирнса goal.com.
Он также добавил, что больше не участвует в операции. «Британское отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) изучает обстоятельства происшествия. Я знаю только, что они нашли одно тело. Они пытались извлечь его, но у них возникли проблемы», — сказал Мирнс.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и Ибботсон. Сала перешел из французского «Нанта» в «Кардифф» 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.
Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что прекратила поиски пропавшего самолета, шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения