«На выход». ТОП-10 покинувших КПЛ футболистов прямо сейчас

Бахтиер Зайнутдинов («Астана» → «Ростов»)

Очень редко, когда казахстанские игроки уезжают за границу. Поэтому порадуемся за воспитанника таразского футбола, получившего шанс себя зарекомендовать в непростой российской премьер-лиге. Зайнутдинов уже провел несколько контрольных матчей в составе нового клуба и своей игрой оставил неплохое впечатление. При этом Бахтиер не попал в расширенный список сборной Казахстана, так как «Ростов» не отпустил его из-за подготовки к ответному четвертьфинальному матчу Кубка России с «Краснодаром». Это может свидетельствовать лишь о том, что на него рассчитывают в клубе. Надеемся, что во второй части РПЛ он будет получать достаточно игровой практики, как и в предыдущем клубе.

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Ласло Кляйнхайслер («Астана» → «Осиек»)

Уход полузащитника сборной Венгрии стал серьезной потерей для «Астаны». Все-таки он был из небольшого числа самых квалифицированных легионеров казахстанского чемпионата. Но Кляйнхайслер решил разорвать контракт с северянами и на правах свободного агента перейти в хорватский «Осиек», с которым заключил трудовое соглашение до лета 2023 года. Жаль только, что он ушел бесплатно, тогда как астанчане в свое время выложили за него бременскому «Вердеру» 750 тысяч евро.

Педро Энрике («Астана» → ПАОК)

Бразилец не сразу полюбился казахстанским болельщикам, но с ходом времени в его адрес звучало все меньше и меньше критики. Во всех турнирах провел 19 игр, забил три гола и отдал одну результативную передачу. И не только атаковал, но и активно участвовал в оборонительных действиях команды. По идее, он мог и дальше приносить пользу столичному клубу, но после завершения срока аренды вернулся в ПАОК.

Иво Иличевич («Кайрат» → «Нюрнберг»)

От хорвата всегда исходила угроза — даже тогда, когда выходил на замену. Просто непонятно, почему его порой «мариновали» на скамейке, в то время как он мог делать разницу на поле. Несмотря на это, свои 12 голов забил и отдал семь ассистов в 41 матче. В межсезонье вернулся в немецкую Бундеслигу, где отныне защищает цвета «Нюрнберга». Пусть его новый клуб идет на предпоследнем, 17-м месте, но у него есть время на исправление турнирной ситуации. И потом, Бундеслига — другой уровень, ни в какое сравнение не идет с КПЛ. Так что в правильности выбора Иличевича сомневаться не приходится.

Исаэль Барбоза («Кайрат» → «Ференцварош»)

Если другие исходящие трансферы алматинского клуба можно понять и как-то объяснить, то в голове не укладывается, как «Кайрат» мог отпустить своего лидера. Бразилец только за прошлый сезон в КПЛ забил 12 голов и сделал десять результативных передач, не считая того, что был мотором команды, разгоняя атаки своими нестандартными действиями. Далеко не факт, что новые легионеры сумеют полноценно его заменить. Как бы то ни было, Исаэль перебрался в венгерский чемпионат, где с недавнего времени появились хорошие деньги на приглашение качественных игроков и тренеров.

Джон Камара («Кайсар» → «Кешля»)

Один из тех немногих легионеров, кто держал свой уровень и не потерял в трансферной стоимости. Когда он переходил в кызылординский клуб в начале 2017-го, он стоил 350 тысяч евро, сейчас 30-летний полузащитник оценивается в 400 тысяч. По своему потенциалу способен выступать в том же «Кайрате» или «Астане». Был бы посредственным игроком, не был бы возвращен в сборную Сьерра-Леоне в прошлом году. Теперь будет свою состоятельность доказывать в ФК «Кешля».

Владимир Аржанов («Кайсар» → «Черноморец»)

33-летний украинец по два сезона отыграл в «Атырау» и «Кайсаре». И там, и там играл стабильно — за «нефтяников» забил 14 голов при десяти ассистах в 69 играх, за кызылординцев отличился восемь раз при шести ассистах в 60 матчах. Согласитесь, неплохие показатели для полузащитника. Но в его случае самым важным было играть регулярно. Его новый клуб идет на предпоследнем, 11-м месте в украинской премьер-лиге, но думается, он поможет команде избежать понижения в классе.

Рейналдо Силва («Актобе» → «Карабах»)

Хороший футболист, определенно был полезен «красно-белым», во всяком случае в 30 играх КПЛ забил семь голов и отдал три результативные передачи. Наверняка, клуб предпринимал попытки оставить игрока, захотевшего в итоге вернуться в «Карабах», за который выступал с 2013 по 2017 год. По информации источника, близкого к футболисту, предложенная бразильцу зарплата оказалась немного меньше той, что было в «Актобе». Но желание футболиста снова выступать в Азербайджане перевесило «скромные» финансовые условия «Карабаха».

Александр Володько («Шахтер» → «Шахтер», Солигорск)

Карагандинский клуб стал первым зарубежным в карьере 32-летнего воспитанника белорусского футбола. Переходя в казахстанскую команду он навряд ли предполагал, что «горняки» до последнего будут бороться за выживание. Благо, спаслись от вылета, но впечатление у него могло сложиться неоднозначное от выступления в КПЛ. Впрочем, в новом сезоне он может решать более серьезные задачи, правда, в другой команде — солигорском «Шахтере», финишировавшем на втором месте в белорусском чемпионате и получившем право играть в квалификации Лиги Европы-2019/20.

Ричард Алмейда («Астана» → «Карабах»)

Бразилец тяжело вписывался в игровую концепцию казахстанского клуба, в первых турах ему доставалось от болельщиков, но впоследствии зарекомендовал себя с хорошей стороны. При всем этом складывалось ощущение, что «Астана» — не его команда, в которой игра построена на длинных передачах. В условном «Кайрате» или «Актобе», в которых проповедуются более комбинационный футбол, он своими техническими данными был бы более заметной фигурой, пока что хавбек отправился в аренду в «Карабах», откуда летом прошлого года и переходил в «Астану».