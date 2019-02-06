«На выход». ТОП-10 покинувших КПЛ футболистов прямо сейчас
В зимнее межсезонье казахстанскую
В зимнее межсезонье казахстанскую
Бахтиер Зайнутдинов («Астана» → «Ростов»)
Очень редко, когда казахстанские игроки уезжают за границу. Поэтому порадуемся за воспитанника таразского футбола, получившего шанс себя зарекомендовать в непростой российской
Ласло Кляйнхайслер («Астана» → «Осиек»)
Уход полузащитника сборной Венгрии стал серьезной потерей для «Астаны».
Педро Энрике («Астана» → ПАОК)
Бразилец не сразу полюбился казахстанским болельщикам, но с ходом времени в его адрес звучало все меньше и меньше критики. Во всех турнирах провел 19 игр, забил три гола и отдал одну результативную передачу. И не только атаковал, но и активно участвовал в оборонительных действиях команды. По идее, он мог и дальше приносить пользу столичному клубу, но после завершения срока аренды вернулся в ПАОК.
Иво Иличевич («Кайрат» → «Нюрнберг»)
От хорвата всегда исходила угроза — даже тогда, когда выходил на замену. Просто непонятно, почему его порой «мариновали» на скамейке, в то время как он мог делать разницу на поле. Несмотря на это, свои 12 голов забил и отдал семь ассистов в 41 матче. В межсезонье вернулся в немецкую Бундеслигу, где отныне защищает цвета «Нюрнберга». Пусть его новый клуб идет на предпоследнем, 17-м месте, но у него есть время на исправление турнирной ситуации. И потом, Бундеслига — другой уровень, ни в какое сравнение не идет с КПЛ. Так что в правильности выбора Иличевича сомневаться не приходится.
Исаэль Барбоза («Кайрат» → «Ференцварош»)
Если другие исходящие трансферы алматинского клуба можно понять и
Джон Камара («Кайсар» → «Кешля»)
Один из тех немногих легионеров, кто держал свой уровень и не потерял в трансферной стоимости. Когда он переходил в кызылординский клуб в начале 2017-го, он стоил 350 тысяч евро, сейчас 30-летний полузащитник оценивается в 400 тысяч. По своему потенциалу способен выступать в том же «Кайрате» или «Астане». Был бы посредственным игроком, не был бы возвращен в сборную
Владимир Аржанов («Кайсар» → «Черноморец»)
33-летний украинец по два сезона отыграл в «Атырау» и «Кайсаре». И там, и там играл стабильно — за «нефтяников» забил 14 голов при десяти ассистах в 69 играх, за кызылординцев отличился восемь раз при шести ассистах в 60 матчах. Согласитесь, неплохие показатели для полузащитника. Но в его случае самым важным было играть регулярно. Его новый клуб идет на предпоследнем, 11-м месте в украинской
Рейналдо Силва («Актобе» → «Карабах»)
Хороший футболист, определенно был полезен «красно-белым», во всяком случае в 30 играх КПЛ забил семь голов и отдал три результативные передачи. Наверняка, клуб предпринимал попытки оставить игрока, захотевшего в итоге вернуться в «Карабах», за который выступал с 2013 по 2017 год. По информации источника, близкого к футболисту, предложенная бразильцу зарплата оказалась немного меньше той, что было в «Актобе». Но желание футболиста снова выступать в Азербайджане перевесило «скромные» финансовые условия «Карабаха».
Александр Володько («Шахтер» → «Шахтер», Солигорск)
Карагандинский клуб стал первым зарубежным в карьере 32-летнего воспитанника белорусского футбола. Переходя в казахстанскую команду он навряд ли предполагал, что «горняки» до последнего будут бороться за выживание. Благо, спаслись от вылета, но впечатление у него могло сложиться неоднозначное от выступления в КПЛ. Впрочем, в новом сезоне он может решать более серьезные задачи, правда, в другой команде — солигорском «Шахтере», финишировавшем на втором месте в белорусском чемпионате и получившем право играть в квалификации Лиги Европы-2019/20.
Ричард Алмейда («Астана» → «Карабах»)
Бразилец тяжело вписывался в игровую концепцию казахстанского клуба, в первых турах ему доставалось от болельщиков, но впоследствии зарекомендовал себя с хорошей стороны. При всем этом складывалось ощущение, что «Астана» — не его команда, в которой игра построена на длинных передачах. В условном «Кайрате» или «Актобе», в которых проповедуются более комбинационный футбол, он своими техническими данными был бы более заметной фигурой, пока что хавбек отправился в аренду в «Карабах», откуда летом прошлого года и переходил в «Астану».
Руслан Ошуров .