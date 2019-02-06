Суд оштрафовал экс-главу Федерации футбола Гватемалы на 350 тысяч долларов

Как отмечает агентство, Хименесу грозило до 40 лет тюремного заключения по обвинениям в заговоре в целью рэкета и мошенничества. Судья Памела Чен сообщила, что, федеральные правила уголовного судопроизводства в подобных случаях предусматривают наказание от 41 до 51 месяца тюрьмы. Она добавила, что сотрудничество со следствием и признание вины стали смягчающими обстоятельствами для Хименеса.

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Хименес был арестован в Гватемале 12 января 2016 года, спустя два месяца он был экстрадирован в США, а затем освобожден под залог в 1,5 миллиона долларов. Он проживал в Нью-Йорке/Нью-Джерси под домашним арестом, затем получил разрешение переехать во Флориду.

Адвокат осужденного Джастин Харрис заявила, что Хименес намерен покинуть США и вернуться в Гватемалу в течение 30 дней.