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14:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Вест Хэм» назвал трибуну домашнего стадиона в честь бывшего капитана клуба

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Одна из трибун домашнего стадиона лондонского футбольного клуба «Вест Хэм» получила имя бывшего капитана и тренера команды Билли Бондса, сообщается на официальном сайте «молотобойцев».

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Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, Восточная трибуна арены сменит название и станет трибуной Билли Бондса. Торжественная церемония состоится 2 марта перед началом матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

«У меня остались великолепные воспоминания о клубе. Это огромная честь, такое признание имеет большое значение для меня и моей семьи», — сказал 72-летний Бондс.

Бондс, выступавший за «Вест Хэм» с 1967 по 1988 год, является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (799). В составе столичной команды он дважды стал обладателем Кубка Англии, а после завершения карьеры на протяжении нескольких лет возглавлял «Вест Хэм».

Лондонский клуб проводит домашние матчи на стадионе, который изначально был построен к Олимпиаде 2012 года.

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