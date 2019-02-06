«Вест Хэм» назвал трибуну домашнего стадиона в честь бывшего капитана клуба

Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, Восточная трибуна арены сменит название и станет трибуной Билли Бондса. Торжественная церемония состоится 2 марта перед началом матча чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

«У меня остались великолепные воспоминания о клубе. Это огромная честь, такое признание имеет большое значение для меня и моей семьи», — сказал 72-летний Бондс.

Бондс, выступавший за «Вест Хэм» с 1967 по 1988 год, является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (799). В составе столичной команды он дважды стал обладателем Кубка Англии, а после завершения карьеры на протяжении нескольких лет возглавлял «Вест Хэм».