На нем зарабатывали клубы из Италии и Франции, или что нужно знать о потенциальном новичке «Кайрата»

Источник: РИА "Новости"

Ранее в тех же российских СМИ проходила информация, что полузащитник перейдет в красноярский «Енисей», но, видимо, сторонам не удалось договориться.

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29-летний Рабиу пришел в «Анжи» в 2016 году, но из-за травмы дебютировал за клуб только через два года. Ранее в течение трех лет выступал за краснодарскую «Кубань» и весьма успешно. По крайней мере, болельщики были в восторге от его игры.

О нем примерно так отзывались:

«Рабиу — отличный опорник. Борется за каждый матч, выкладывается на все 100. В “Кубани” очень нравился, жаль что сломали».

«До травмы это был жесткий и цепкий опорник, один из лучших в РПЛ в амплуа чистого разрушителя. Увы, кресты, тяжело восстанавливался. Если наберет тот же уровень, что до крестов, “Анжи” на нем еще и “бабла” поднимет нормально».

Однако, если верить данным авторитетного издания Transfermarkt, махачкалинский клуб на нем ничего не заработал, так как игрок покинул клуб по обоюдному согласию сторон, проведя за «Анжи» всего 11 матчей.

Зато на игроке в свое время зарабатывали другие клубы. Так, летом 2011 года итальянский «Удинезе» получил миллион евро за его трансфер во французский «Эвиан». Через два года французы продали его в российскую «Кубань» уже за три миллиона. Когда Рабиу здорово играл за краснодарский клуб, им, по сообщениям СМИ, интересовалась португальская «Бенфика», сумма сделки должна была составить три миллиона евро, тогда как Рабиу на тот момент было 24 года, но этот трансфер по разным причинам так и не состоялся.

В его карьере также были ганский «Либерти», испанские «Химнастик» и «Херес», итальянская «Сампдория».

Рабиу из-за своего амплуа забивает крайне редко.

В 2009 году в составе молодежной сборной Ганы становился чемпионом мира в Египте. На турнире сыграл шесть матчей и забил один гол (в матче группового раунда в ворота Уругвая).

За национальную сборную Ганы отыграл 31 матч в период с 2011 по 2015 год. Также три игры провел на групповом этапе финальной стадии ЧМ-2014 в Бразилии, но его сборная не вышла в плей-офф, финишировав с одним баллом в активе на последнем месте в квартете G.

Его сравнивали с другим известным игроком сборной Ганы Салли Мунтари. Из плюсов Рабиу отмечали его бойцовские качества и выносливость, а отборы и подкаты были визитной карточкой игрока. К минусам относили частые и необоснованные фолы, а также необъяснимую чрезмерную грубость.

Отметим, что из новичков «Кайрат» зимой пополнили Еркебулан Тунгышбаев, Раде Дугалич, Конрад Вжесинский и Хан Чжон Ву.