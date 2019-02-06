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15:26 (мск), источник: Газета.Ру

Месси под вопросом: «Барселона» и «Реал» сразятся в Кубке

В рамках первого полуфинального матча Кубка Испании мадридский «Реал» приедет в гости к «Барселоне». За хозяев сможет сыграть Лионель Месси, что осложнит «сливочным» задачу взять реванш за разгромное поражение 1:5 в октябре прошлого года.

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Источник: Reuters

В ближайший месяц поклонники испанского футбола увидят сразу три матча «Реала» с «Барселоной»: два поединка пройдут в рамках Кубка Испании, один — в национальном чемпионате. Первая встреча двух европейских грандов пройдет уже в среду, 6 февраля, в Каталонии.

Один из главных вопросов, волновавших болельщиков как «Барсы», так и «Реала»: сможет ли выйти на поле лидер сине-гранатовых Лионель Месси?

К счастью для хозяев, несмотря на мышечное повреждение и пропуск матча с «Валенсией», пятикратный обладатель «Золотого мяча» был включен в заявку команды: скорее всего, тренерский штаб не будет рисковать здоровьем звезды и выпустит Лео уже во втором тайме.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии принципиального противостояния отметил особенность данных встреч и заявил, что вне зависимости от участия Месси его подопечные будут заряжены на победу.

«Встречи с “Реалом” всегда особенные. Выхода в финал жаждем и мы, и соперник. В этом полуфинале фаворита нет, все может произойти, — цитирует специалиста Mundo Deportivo. — У нас в составе есть очень хорошие футболисты, есть тот, кого мы считаем лучшим в мире игроком, но футболисты “Реала” также одни из лучших в мире. Если Месси сможет, он примет участие в игре, если нет — будет восстанавливаться. При этом акцент не смещается: по-прежнему победить может каждый. Сейчас график становится все более насыщенным. Теперь нам предстоит провести два матча с “Реалом”, а также вернуться к Лиге чемпионов. Нужно везде успевать».

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари, для которого это будет первое «Эль-Класико» на посту наставника мадридцев, также не видит фаворита в матчах с «Барселоной».

«В полуфинале Кубка Испании сыграют четыре великие команды. Оба противостояния будут зрелищными и интересными. Мы очень взволнованы, но если клуб хочет выиграть все трофеи, нужно быть готовыми ко всему. Для победы нужно, чтобы все игроки работали как единое целое, что они и делают. Мы готовы к полуфиналу», — приводит слова Солари ESPN.

Нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор поддерживает позицию тренера относительно значимости данного трофея, отмечая, что буксовавший в начале сезона мадридский клуб набирает все большие обороты.

«Я чувствую себя важным игроком команды, но, как и все, работаю над повышением уровня. Доволен, что могу помочь своим партнерам, которые поддерживали меня с самого старта сезона, — цитирует форварда Marca. — Мы стали лучше в 2019 году, для чего усердно работали. Сейчас “Реал” проводит свой лучший отрезок в сезоне. Мы будем работать, чтобы продолжать в том же духе. Я играю в “Реале” — лучшей команде мира. Мне нечего бояться. Нам нужно продолжать работать над сокращением отставания от “Барселоны” в чемпионате. Но сейчас нужно сосредоточиться на Кубке».

Вратарь мадридцев Тибо Куртуа признал значимость нападающего каталонца Лионеля Месси для соперника, однако отметил, что тот не принимал участия в последнем матче этих команд, когда «Реал» был уничтожен на «Камп-Ноу».

«Красота футбола в том, чтобы на поле могли выйти все игроки. В тот раз, когда мы уступили, Месси не играл. Нам нужно сосредоточиться на матче — надеюсь, мы пройдем дальше», — заявил Куртуа.

Кстати, бельгиец в среду останется на скамейке запасных: тренерский штаб мадридского «Реала» предоставит игровое время Кейлору Навасу. У «Барселоны» также произойдут изменения во вратарской линии: вместо травмированного Яспера Силлессена на поле появится основной голкипер сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген.

Ответная встреча состоится в Мадриде 27 февраля. В другой паре за выход в финал поспорят «Бетис» и «Валенсия».

Встреча на «Камп Ноу» начнется в 23.00 по московскому времени.

Иван Орехов

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