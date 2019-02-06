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15:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Дженоа» выкупил у «Ювентуса» права на Стураро

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Дженоа» выкупил у туринского «Ювентуса» права на полузащитника Стефано Стураро.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении на сайте «Юве», в январе 25-летний хавбек перешел в «Дженоа» на правах аренды.

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Условия арендного договора выполнены, активирован пункт об обязательном выкупе прав на футболиста за 16,5 миллионов евро, которые генуэзский клуб должен заплатить туринцам в течение четырех лет.

Летом прошлого года «Ювентус» отдал Стураро в аренду в португальский «Спортинг», за который он из-за травмы не сыграл ни одного матча. Ранее игрок выступал за «Дженоа» и «Модену», за сборную Италии он провел четыре матча.

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