«Дженоа» выкупил у «Ювентуса» права на Стураро
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Дженоа» выкупил у туринского «Ювентуса» права на полузащитника Стефано Стураро.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Дженоа» выкупил у туринского «Ювентуса» права на полузащитника Стефано Стураро.
Как отмечается в сообщении на сайте «Юве», в январе 25-летний хавбек перешел в «Дженоа» на правах аренды.
Условия арендного договора выполнены, активирован пункт об обязательном выкупе прав на футболиста за 16,5 миллионов евро, которые генуэзский клуб должен заплатить туринцам в течение четырех лет.
Летом прошлого года «Ювентус» отдал Стураро в аренду в португальский «Спортинг», за который он