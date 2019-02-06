«Дженоа» выкупил у «Ювентуса» права на Стураро

Как отмечается в сообщении на сайте «Юве», в январе 25-летний хавбек перешел в «Дженоа» на правах аренды.

Условия арендного договора выполнены, активирован пункт об обязательном выкупе прав на футболиста за 16,5 миллионов евро, которые генуэзский клуб должен заплатить туринцам в течение четырех лет.