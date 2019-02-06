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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Из России определенно есть интерес». Капитан сборной Казахстана по футболу может сменить чемпионат

Один из лидеров «Астаны», капитан сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко не исключает варианта продолжения карьеры в российской премьер-лиге. Об этом в интервью Vesti.kz сообщил сам игрок, при этом не уточнив, какие именно команды являются претендентами на трансфер.

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«Астон Вилла»? Надо будет думать с семьей, если возникнет такой вариант. Но сейчас у меня действующий контракт с «Астаной», я спокоен. Так или иначе, если «Астон Вилла» или другой клуб захочет меня приобрести — этот вопрос будет решать руководство.

Клубы РПЛ? Да, это возможно, не буду говорить какие команды, но определенно есть интерес, правда дальше эта ситуация пока не развивается, — сказал Шомко.

Отметим, что контракт 28-летнего защитника с «Астаной» действует еще два года. По данным transfermarkt.com рыночная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро. Зимнее трансферное окно в России закрывается 23 февраля 2019 года.

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