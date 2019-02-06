«Из России определенно есть интерес». Капитан сборной Казахстана по футболу может сменить чемпионат

«Астон Вилла»? Надо будет думать с семьей, если возникнет такой вариант. Но сейчас у меня действующий контракт с «Астаной», я спокоен. Так или иначе, если «Астон Вилла» или другой клуб захочет меня приобрести — этот вопрос будет решать руководство.

Клубы РПЛ? Да, это возможно, не буду говорить какие команды, но определенно есть интерес, правда дальше эта ситуация пока не развивается, — сказал Шомко.