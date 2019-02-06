Новичок КПЛ подписал очередного легионера

Согласно данным авторитетного издания Transfermarkt, контракт с игроком подписан до конца года. Последним его клубом был узбекский АГМК, за который он выступал с 2017 года и забил восемь голов в 53 матчах.

Профессиональную карьеру Космынин начинал в белорусском «Нафтане» в 2005 году, также на родине играл за «Полоцк», «Волну», «Гранит», «Витебск», «Неман».

Напомним, что кокшетауский клуб занял первое место в минувшем сезоне в первой лиге и спустя год вернулся в КПЛ. Команду зимой возглавил бывший тренер «Кайрата» Андрей Карпович.