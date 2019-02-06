«Астана» сыграла вничью с ташкентским «Локомотивом»

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте счет открыл полузащитник казахстанского клуба Юрий Перцух, но после перерыва соперники отыграли пропущенный гол.

Отметим, что матч пропускал основной кипер команды Ненад Эрич. Вместо него место в воротах занял 24-летний Станислав Павлов, а с капитанской повязкой команду вывел полузащитник Абзал Бейсебеков.