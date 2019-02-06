«Астана» сыграла вничью с ташкентским «Локомотивом»
Футбольный клуб «Астана» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом» в товарищеском матче на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Астана» сыграл вничью с ташкентским «Локомотивом» в товарищеском матче на УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте счет открыл полузащитник казахстанского клуба Юрий Перцух, но после перерыва соперники отыграли пропущенный гол.
Отметим, что матч пропускал основной кипер команды Ненад Эрич. Вместо него место в воротах занял 24-летний Станислав Павлов, а с капитанской повязкой команду вывел полузащитник Абзал Бейсебеков.
«Астана» сыграла в следующем составе: Станислав Павлов (В), Абзал Бейсебеков (К), Евгейни Постников (Сергей Малый), Марин Аничич, Антонио Рукавина, Иван Маевский, Юрий Логвиненко, Юрий Перцух (Серикжан Мужиков), Роман Муртазаев (Дмитрий Шомко), Марин Томасов, Рангело Янга (Жуниор Кабананга).