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19:40 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Нант» потребовал от «Кардиффа» 19,5 млн долларов за трансфер Салы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Нант» потребовал от «Кардифф Сити» 15 миллионов фунтов стерлингов (19,5 млн долларов) за переход аргентинского нападающего Эмилиано Салы, летевшего на самолете, который пропал во время полета над проливом Ла-Манш, сообщает Би-би-си.

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Источник: AP 2019

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Сала перешел из французского «Нанта» в «Кардифф» 19 января, трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

По данным Би-би-си, «Кардифф» отказался от выплаты первого запланированного платежа «Нанту» за трансфер Салы, пока они не ознакомятся с документацией. По условиям соглашения, всю сумму за переход Салы «Кардифф» должен был выплатить «Нанту» в рассрочку в течение трех лет. Часть средств также необходимо выплатить «Бордо», за который ранее выступал аргентинский футболист.

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В свою очередь «Нант» угрожает судебным иском, если они не получат транш в течение 10 дней. Источник в «Кардиффе» сообщил, что клуб намерен соблюдать условия контракта, но только после того, как разъяснят все факты. В то же время в валлийской команде выразили удивление тем, что «Нант» выдвинул требования в тот момент, когда предпринимаются попытки найти тела после крушения самолета.

Ранее издание Telegraph сообщало, что «Кардифф» может подать иск о халатности по факту катастрофы самолета, на котором летел Сала. При этом утверждалось, страховка от несчастных случаев покроет только половину прогнозируемых убытков. Потери «Кардиффа» оцениваются на сумму порядка 14 миллионов фунтов.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что прекратила поиски пропавшего самолета, шансы выжить у находившихся на борту людей крайне низки. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке. В воскресенье, 3 февраля, на дне Ла-Манша был обнаружен затонувший самолет, а чуть позже среди обломков нашли тело одного из пассажиров, личность которого предстоит подтвердить после экспертизы. Во вторник началась подводная операция по извлечению тела.

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