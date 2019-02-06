СМИ: «Нант» потребовал от «Кардиффа» 19,5 млн долларов за трансфер Салы

Источник: AP 2019

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека — Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Сала перешел из французского «Нанта» в «Кардифф» 19 января, трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

По данным Би-би-си, «Кардифф» отказался от выплаты первого запланированного платежа «Нанту» за трансфер Салы, пока они не ознакомятся с документацией. По условиям соглашения, всю сумму за переход Салы «Кардифф» должен был выплатить «Нанту» в рассрочку в течение трех лет. Часть средств также необходимо выплатить «Бордо», за который ранее выступал аргентинский футболист.

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В свою очередь «Нант» угрожает судебным иском, если они не получат транш в течение 10 дней. Источник в «Кардиффе» сообщил, что клуб намерен соблюдать условия контракта, но только после того, как разъяснят все факты. В то же время в валлийской команде выразили удивление тем, что «Нант» выдвинул требования в тот момент, когда предпринимаются попытки найти тела после крушения самолета.

Ранее издание Telegraph сообщало, что «Кардифф» может подать иск о халатности по факту катастрофы самолета, на котором летел Сала. При этом утверждалось, страховка от несчастных случаев покроет только половину прогнозируемых убытков. Потери «Кардиффа» оцениваются на сумму порядка 14 миллионов фунтов.