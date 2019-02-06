«Актобе» сыграл вничью с московским «Спартаком»

Встреча прошла в рамках предсезонных сборов команд в турецком «Белеке» и завершилась со счетом 2:2.

На 17-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Спартака» Максим Глушенков. К середине первого тайма польский легионер «Актобе» Патрик Малецки сравнял, а на 33-й минуте вывел казахстанскую команду вперед. Глушенков же вернул ничью на табло еще до перерыва. Во втором тайме команды сыграли без голов.