«Актобе» сыграл вничью с московским «Спартаком»
ФК «Актобе» сыграл вничью с московским «Спартаком» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Актобе» сыграл вничью с московским «Спартаком» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в рамках предсезонных сборов команд в турецком «Белеке» и завершилась со счетом 2:2.
Интересно, что в обеих командах футболисты оформили дубли.
На 17-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Спартака» Максим Глушенков. К середине первого тайма польский легионер «Актобе» Патрик Малецки сравнял, а на 33-й минуте вывел казахстанскую команду вперед. Глушенков же вернул ничью на табло еще до перерыва. Во втором тайме команды сыграли без голов.
Состав «Актобе» на матч: Нарзикулов, Коробкин, Симчевич, Жумагали, Марьянович, Аймбетов, Миличевич, Радин, Саулет, Малецки, Какимов.
Состав «Спартака» на матч: Шитов (Поплевченков, 46), Маслов (Мельгарехо, 46, Маслов, 58), Боккетти (Кутепов, 46), Миронов (Гапонов, 46), Комбаров (Айртон, 46), Зобнин (Ломовицкий, 46), Гулиев (Умяров, 46), Игнатов (Глушаков, 46), Глушенков (Прошляков, 46), Педро Роша (Ташаев, 46), Мелкадзе (Полубояринов, 46).