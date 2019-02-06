БАТЭ и «Шахтер» победили в спаррингах в Турции

Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ после двух поражений выиграли сегодня у сербской «Войводины» из Нови Сада со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме — на 68-й минуте Неманья Милич реализовал пенальти, а через 7 минут Владислав Мухамедов установил окончательный результат.