БАТЭ и «Шахтер» победили в спаррингах в Турции
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы одержали победы на предсезонных сборах в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы одержали победы на предсезонных сборах в турецком Белеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ после двух поражений выиграли сегодня у сербской «Войводины» из Нови Сада со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме — на 68-й минуте Неманья Милич реализовал пенальти, а через 7 минут Владислав Мухамедов установил окончательный результат.
Серебряные призеры белорусского первенства футболисты солигорского «Шахтера» сегодня обыграли российский «Оренбург» — 2:0. На 19-й минуте Ион Николаеску открыл счет, а через четверть часа Павел Рыбак забил второй мяч.