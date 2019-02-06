«Наполи» заблокировал трансфер Гамшика в китайский «Далянь Ифан»

Как отмечается, «Наполи» принял решение приостановить трансфер, так как китайская сторона нарушила оговоренные ранее условия оплаты.
«Клуб решил приостановить трансфер Марека Гамшика в Китай, так как способы оплаты согласованной суммы не совпадают с ранее достигнутыми договоренностями», — говорится в релизе.
Ранее СМИ сообщали, что «Наполи» и «Далянь Ифань» договорились о переходе 31-летнего полузащитника за сумму в 15 миллионов евро, а сам словак подписал с китайским клубом контракт сроком на три года и на общую сумму в 27 миллионов евро.
Гамшик выступает за «Наполи» с 2007 года и является лучшим бомбардиром за всю историю неаполитанского клуба (121 мяч).