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6 февраля, источник: Р-Спорт

«Наполи» заблокировал трансфер Гамшика в китайский «Далянь Ифан»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Руководство итальянского «Наполи» приняло решение заблокировать трансфер словацкого футболиста команды Марека Гамшика в китайский «Далянь Ифан», сообщается на официальном сайте неаполитанцев.

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Источник: AP 2019

Как отмечается, «Наполи» принял решение приостановить трансфер, так как китайская сторона нарушила оговоренные ранее условия оплаты.

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«Клуб решил приостановить трансфер Марека Гамшика в Китай, так как способы оплаты согласованной суммы не совпадают с ранее достигнутыми договоренностями», — говорится в релизе.

Ранее СМИ сообщали, что «Наполи» и «Далянь Ифань» договорились о переходе 31-летнего полузащитника за сумму в 15 миллионов евро, а сам словак подписал с китайским клубом контракт сроком на три года и на общую сумму в 27 миллионов евро.

Гамшик выступает за «Наполи» с 2007 года и является лучшим бомбардиром за всю историю неаполитанского клуба (121 мяч).

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