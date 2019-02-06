«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, забив 3 гола в дополнительное время

Источник: AFP 2019

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Автором первого гола встречи стал немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер, отправивший мяч в ворота соперника на 102-й минуте. Второй гол «ПСЖ» забил форвард Мусса Диаби. На 119-й минуте третий гол в ворота хозяев отправил нападающий парижан Эдинсон Кавани.

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита», вышел в стартовом составе команды и провёл на поле весь матч.