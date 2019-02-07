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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и поднялся на 1-е место в таблице АПЛ

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».

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Источник: AP 2019

Автором первого гола встречи стал защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт, который отправил мяч в ворота «Эвертона» в компенсированное время первого тайма. В концовке матча второй гол забил нападающий «горожан» Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити» набрал 62 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Ливерпуль», в запасе которого есть ещё один матч. «Эвертон» (33) располагается на 9-м месте в таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Челси», а «Эвертон» проведёт матч с «Уотфордом».

Эвертон
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 276.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Марку СилваХосеп Гвардьола
Голы
Эмерик Ляпорт(Давид Сильва)45+2′
Габриэл Жезус90+7′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
31Эдерсон
4Майкл Кин
2Кайл Уокер
5Курт Зума
82′
5Джон Стоунс
12Люка Динь
14Эмерик Ляпорт
43Джонджо Кенни
30Николас Отаменди
17Идрисса Гей
8Илкай Гюндоган
26Том Дэйвис
25Фернандинью
73′
29Доминик Калверт-Льюин
20Бернарду Силва
8Андре Гомеш
63′
21Давид Сильва
89′
10Гильфи Сигурдссон
17Кевин Де Брейне
11Тео Уолкотт
80′
10Серхио Агуэро
80′
14Тосун Дженк
33Габриэл Жезус
20Анисиу Калдейра Бернард
73′
19Лерой Сане
59′
30Ришарлисон
7Рахим Стерлинг
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)15
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
12Фолы6
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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