«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и поднялся на 1-е место в таблице АПЛ
В матче 27-го тура английской
В матче 27-го тура английской
Автором первого гола встречи стал защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт, который отправил мяч в ворота «Эвертона» в компенсированное время первого тайма. В концовке матча второй гол забил нападающий «горожан» Габриэл Жезус.
«Манчестер Сити» набрал 62 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Ливерпуль», в запасе которого есть ещё один матч. «Эвертон» (33) располагается на 9-м месте в таблице английской
|Марку Силва
|Хосеп Гвардьола
|Эмерик Ляпорт(Давид Сильва)
|45+2′
|Габриэл Жезус
|90+7′
|1
|Джордан Пикфорд
|31
|Эдерсон
|4
|Майкл Кин
|2
|Кайл Уокер
|5
|Курт Зума
82′
|5
|Джон Стоунс
|12
|Люка Динь
|14
|Эмерик Ляпорт
|43
|Джонджо Кенни
|30
|Николас Отаменди
|17
|Идрисса Гей
|8
|Илкай Гюндоган
|26
|Том Дэйвис
|25
|Фернандинью
73′
|29
|Доминик Калверт-Льюин
|20
|Бернарду Силва
|8
|Андре Гомеш
63′
|21
|Давид Сильва
89′
|10
|Гильфи Сигурдссон
|17
|Кевин Де Брейне
|11
|Тео Уолкотт
80′
|10
|Серхио Агуэро
80′
|14
|Тосун Дженк
|33
|Габриэл Жезус
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
73′
|19
|Лерой Сане
59′
|30
|Ришарлисон
|7
|Рахим Стерлинг
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)