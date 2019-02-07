«Реал» и «Барселона» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу

До этого матча «Реал» и «Барселона» провели 33 встречи в рамках Кубка Испании, 12 раз победу одерживал мадридский клуб, каталонская команда выиграла 14 раз, еще семь встреч завершились вничью. Однако ни разу соперники не сыграли со счетом 0:0. Первый матч полуфинала стал для команд 240-м во всех турнирах — 95 раз победу одерживал «Реал», «Барселона» побеждала в 93 матчах, еще в 52 встречах команды не смогли выявить победителя.