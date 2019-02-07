«Реал» и «Барселона» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу

В составе «Реала» забитым мячом отметился Лукас Васкес (6-я минута). У «Барселоны» отличился Малколм (57).
До этого матча «Реал» и «Барселона» провели 33 встречи в рамках Кубка Испании, 12 раз победу одерживал мадридский клуб, каталонская команда выиграла 14 раз, еще семь встреч завершились вничью. Однако ни разу соперники не сыграли со счетом 0:0. Первый матч полуфинала стал для команд 240-м во всех турнирах — 95 раз победу одерживал «Реал», «Барселона» побеждала в 93 матчах, еще в 52 встречах команды не смогли выявить победителя.
«Реал» и «Барселона» проведут три матча в течение месяца. 27 февраля состоится ответная встреча в Кубке Испании, а 2 марта команды сыграют в рамках 26-го тура чемпионата страны. Обе игры пройдут на «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» является 19-кратным обладателем Кубка Испании — последний раз это произошло в сезоне 2013/14, когда мадридский клуб победил в финале «Барселону» (2:1). Рекордсмен по количеству побед — каталонская команда (30 титулов), выигравшая трофей в прошлом сезоне.