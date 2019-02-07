Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
5.02
Марсель1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Эмполи
Футбол. Зарубежный
8.02
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
8.02
Кьево
Рома
Футбол. Зарубежный
8.02
Дижон
Марсель
Все события
Фоторепортажи
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
01:04 (мск), источник: ТАСС

«Реал» и «Барселона» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу

ТАСС, 7 февраля. «Реал» сыграл вничью с «Барселоной» со счетом 1:1 в первом матче полуфинального противостояния Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

Наверх
Источник: AFP 2019
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В составе «Реала» забитым мячом отметился Лукас Васкес (6-я минута). У «Барселоны» отличился Малколм (57).

До этого матча «Реал» и «Барселона» провели 33 встречи в рамках Кубка Испании, 12 раз победу одерживал мадридский клуб, каталонская команда выиграла 14 раз, еще семь встреч завершились вничью. Однако ни разу соперники не сыграли со счетом 0:0. Первый матч полуфинала стал для команд 240-м во всех турнирах — 95 раз победу одерживал «Реал», «Барселона» побеждала в 93 матчах, еще в 52 встречах команды не смогли выявить победителя.

«Реал» и «Барселона» проведут три матча в течение месяца. 27 февраля состоится ответная встреча в Кубке Испании, а 2 марта команды сыграют в рамках 26-го тура чемпионата страны. Обе игры пройдут на «Сантьяго Бернабеу».

Испания 2018/2019Тур 26, 2.03.2019, 22:45

Реал-:Барселона-

«Реал» является 19-кратным обладателем Кубка Испании — последний раз это произошло в сезоне 2013/14, когда мадридский клуб победил в финале «Барселону» (2:1). Рекордсмен по количеству побед — каталонская команда (30 титулов), выигравшая трофей в прошлом сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Россияне в экспериментальном составе стартуют на этапе Евротура
Уткин прокомментировал решение продлить арест Кокорину и Мамаеву
Сборная России проведет матчи в Саранске и Нижнем Новгороде
«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и поднялся на 1-е место в АПЛ
IBU изменил расписание гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе
ЦСКА разгромил норвежский клуб в товарищеском матче
Полузащитник «Ростова» перешел в шведский клуб на правах аренды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь