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09:35 (мск), источник: Sport24

Малком выжигал в класико круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»

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Источник: Reuters

«Барселона» и «Реал» провели первую из трех месяц за ближайший матч. Полуфинал Кубка стартовал на «Камп Ноу» — и это было божественно.

Лионель Месси начал матч в запасе. Один из тренеров «Барсы» перед матчем сказал, что Лео испытывает дискомфорт при ударе, а в остальном он готов — и все же Вальверде не стал рисковать. В старте, как и в прошлых матчах Кубка с «Севильей», появился Малком.

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Сантьяго Солари оставил в запасе Гарета Бэйла и Каземиро. В ворота вернулся Кейлор Навас — и показал себя блестяще.

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«Реал» шокировал «Барсу» ранним голом. Бензема подкараулил обрез Альбы и выкатил Васкесу, которому не помешал Лангле. Это уже девятое класико Лукаса — и первый гол в ворота «Барсы».

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«Барселона» окончательно пришла в себя только к исходу получаса. Два голевых момента за три минуты сотворил Малком — со штрафного навесил на голову Пике (перекладина), а потом прошел соотечественников Марсело и Винисиуса и выкатил Суаресу — его выстрел в дальний вытянул Навас.

Первый тайм «Реал» все-таки закончил с преимуществом по ударам и с равенством по попаданиям в створ. Один только Винисиус пробил столько же раз, сколько вся «Барса».

Но после перерыва гости все же получили свое. Васкес не прервал дальний заброс на Альбу и заставил далеко выходить Наваса, Суарес выкрутил в ближний, но оттуда мяч выбил Рамос — но на добивании Малком был беспощаден.

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Это первый гол бразильца в его дебютном класико в карьере.

Вскоре на поле все-таки выскочил Месси (вместо блеклого Коутиньо) — и впервые с 11 декабря ушел с поля без результативного действия. Лео мог забивать со штрафного и с игры, и все же лучшим на поле у «Барсы» остался Малком. Его ключевая статистика:

  • 3 созданных момента
  • 75% точности передач
  • 6 кроссов
  • 5 удачных обводок (столько же у Месси)
  • 1 потеря владения (4 у Месси)
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Еще крутые цифры класико:

  • 92 008 зрителей посетило матч на «Камп Ноу». На трибунах виднелись баннеры за независимость Каталонии и против заключения местного политика Жоакима Форна.
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  • Свое 40-е класико провел Серхио Рамос. Больше только у Пако Хенто, Хави и Маноло Санчиса.
  • «Реал» забил в 15-м подряд выездном матче на «Камп Ноу» во всех турнирах — такой серии у него не было никогда за всю историю класико.
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«Барселона» — «Реал» — 1:1.

Голы: Васкес, 6 — 0:1, Малком, 57 — 1:1.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Семеду, Лангле, Артур, Бускетс, Коутиньо (Месси, 63), Ракитич (Видаль, 63), Малком (Аленья, 76), Суарес.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Льоренте (Каземиро, 63), Васкес (Асенсио, 84), Модрич, Винисиус (Бэйл, 64), Бензема.

  • Ответный матч — 27 февраля в Мадриде. Там же, на «Сантьяго Бернабеу», 3 марта пройдет класико в рамках Ла Лиги.
  • В другом полуфинале встречаются «Бетис» и «Валенсия» (матчи 7 и 28 февраля).
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