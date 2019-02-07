Малком выжигал в класико круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала»
Мы тоже в шоке.
Мы тоже в шоке.
«Барселона» и «Реал» провели первую из трех месяц за ближайший матч. Полуфинал Кубка стартовал на «Камп Ноу» — и это было божественно.
Лионель Месси начал матч в запасе. Один из тренеров «Барсы» перед матчем сказал, что Лео испытывает дискомфорт при ударе, а в остальном он готов — и все же Вальверде не стал рисковать. В старте, как и в прошлых матчах Кубка с «Севильей», появился Малком.
Сантьяго Солари оставил в запасе Гарета Бэйла и Каземиро. В ворота вернулся Кейлор Навас — и показал себя блестяще.
«Реал» шокировал «Барсу» ранним голом. Бензема подкараулил обрез Альбы и выкатил Васкесу, которому не помешал Лангле. Это уже девятое класико Лукаса — и первый гол в ворота «Барсы».
«Барселона» окончательно пришла в себя только к исходу получаса. Два голевых момента за три минуты сотворил Малком — со штрафного навесил на голову Пике (перекладина), а потом прошел соотечественников Марсело и Винисиуса и выкатил Суаресу — его выстрел в дальний вытянул Навас.
Первый тайм «Реал»
Но после перерыва гости все же получили свое. Васкес не прервал дальний заброс на Альбу и заставил далеко выходить Наваса, Суарес выкрутил в ближний, но оттуда мяч выбил Рамос — но на добивании Малком был беспощаден.
Это первый гол бразильца в его дебютном класико в карьере.
Вскоре на поле
«Барселона» — «Реал» — 1:1.
Голы: Васкес, 6 — 0:1, Малком, 57 — 1:1.
«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Семеду, Лангле, Артур, Бускетс, Коутиньо (Месси, 63), Ракитич (Видаль, 63), Малком (Аленья, 76), Суарес.
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Льоренте (Каземиро, 63), Васкес (Асенсио, 84), Модрич, Винисиус (Бэйл, 64), Бензема.