«Ман Сити» вернулся на первое место. В Ливерпуле
В АПЛ сменился лидер. До субботы?
В АПЛ сменился лидер. До субботы?
«Я почти уверен, что чемпион определится в последнем туре или последних двух. Говорю своим футболистам: надо победить, но если ты можешь забить ещё, то сделай это, а если можешь избежать пропущенных мячей — избегай. Судьба титула в АПЛ может определиться разницей мячей», — рассуждал Хосеп Гвардиола перед гостевым матчем 27-го тура АПЛ с «Эвертоном».
Всё получилось, как по заказу. «Манчестер Сити» победил в Ливерпуле, забив первым же ударом в створ ворот соперника на 45+2-й минуте. Команда Гвардиолы не пропустила, а на седьмой компенсированной минуте второго тайма улучшила разницу. Чемпион Англии догнал «Ливерпуль» по очкам и вышел на первое место. Пусть у красных один матч в запасе. Для Гвардиолы наверняка важнее, что главный конкурент теперь не имеет психологического преимущества.
У «Манчестер Сити» просто невероятная статистика в нынешнем сезоне по количеству голов, забитых первым ударом в створ: это уже 15-й такой матч в сезоне АПЛ. Автором победного гола на «Гудисон Парк» стал защитник Эмерик Лапорт, который головой реализовал передачу Давида Сильвы со штрафного.
Серхио Агуэро не смог продолжить результативную серию после
«Ливерпуль» может вернуть себе лидерство в субботу, когда примет «Борнмут».
|Марку Силва
|Хосеп Гвардьола
|Эмерик Ляпорт(Давид Сильва)
|45+2′
|Габриэл Жезус
|90+7′
|1
|Джордан Пикфорд
|31
|Эдерсон
|4
|Майкл Кин
|2
|Кайл Уокер
|5
|Курт Зума
82′
|5
|Джон Стоунс
|12
|Люка Динь
|14
|Эмерик Ляпорт
|43
|Джонджо Кенни
|30
|Николас Отаменди
|17
|Идрисса Гей
|8
|Илкай Гюндоган
|26
|Том Дэйвис
|25
|Фернандинью
73′
|29
|Доминик Калверт-Льюин
|20
|Бернарду Силва
|8
|Андре Гомеш
63′
|21
|Давид Сильва
89′
|10
|Гильфи Сигурдссон
|17
|Кевин Де Брейне
|11
|Тео Уолкотт
80′
|10
|Серхио Агуэро
80′
|14
|Тосун Дженк
|33
|Габриэл Жезус
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
73′
|19
|Лерой Сане
59′
|30
|Ришарлисон
|7
|Рахим Стерлинг
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)