«Ман Сити» вернулся на первое место. В Ливерпуле

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«Я почти уверен, что чемпион определится в последнем туре или последних двух. Говорю своим футболистам: надо победить, но если ты можешь забить ещё, то сделай это, а если можешь избежать пропущенных мячей — избегай. Судьба титула в АПЛ может определиться разницей мячей», — рассуждал Хосеп Гвардиола перед гостевым матчем 27-го тура АПЛ с «Эвертоном».

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Всё получилось, как по заказу. «Манчестер Сити» победил в Ливерпуле, забив первым же ударом в створ ворот соперника на 45+2-й минуте. Команда Гвардиолы не пропустила, а на седьмой компенсированной минуте второго тайма улучшила разницу. Чемпион Англии догнал «Ливерпуль» по очкам и вышел на первое место. Пусть у красных один матч в запасе. Для Гвардиолы наверняка важнее, что главный конкурент теперь не имеет психологического преимущества.

У «Манчестер Сити» просто невероятная статистика в нынешнем сезоне по количеству голов, забитых первым ударом в створ: это уже 15-й такой матч в сезоне АПЛ. Автором победного гола на «Гудисон Парк» стал защитник Эмерик Лапорт, который головой реализовал передачу Давида Сильвы со штрафного.

Серхио Агуэро не смог продолжить результативную серию после хет-трика в ворота «Арсенала» в прошлом туре, зато забил заменивший его Габриэл Жезус. Бразилец попал со второй попытки. Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд справился с первым ударом нападающего, однако Габриэл Жезус добил мяч в сетку.

«Ливерпуль» может вернуть себе лидерство в субботу, когда примет «Борнмут».