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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ман Сити» вернулся на первое место. В Ливерпуле

В АПЛ сменился лидер. До субботы?

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Источник: Reuters

«Я почти уверен, что чемпион определится в последнем туре или последних двух. Говорю своим футболистам: надо победить, но если ты можешь забить ещё, то сделай это, а если можешь избежать пропущенных мячей — избегай. Судьба титула в АПЛ может определиться разницей мячей», — рассуждал Хосеп Гвардиола перед гостевым матчем 27-го тура АПЛ с «Эвертоном».

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Всё получилось, как по заказу. «Манчестер Сити» победил в Ливерпуле, забив первым же ударом в створ ворот соперника на 45+2-й минуте. Команда Гвардиолы не пропустила, а на седьмой компенсированной минуте второго тайма улучшила разницу. Чемпион Англии догнал «Ливерпуль» по очкам и вышел на первое место. Пусть у красных один матч в запасе. Для Гвардиолы наверняка важнее, что главный конкурент теперь не имеет психологического преимущества.

У «Манчестер Сити» просто невероятная статистика в нынешнем сезоне по количеству голов, забитых первым ударом в створ: это уже 15-й такой матч в сезоне АПЛ. Автором победного гола на «Гудисон Парк» стал защитник Эмерик Лапорт, который головой реализовал передачу Давида Сильвы со штрафного.

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Серхио Агуэро не смог продолжить результативную серию после хет-трика в ворота «Арсенала» в прошлом туре, зато забил заменивший его Габриэл Жезус. Бразилец попал со второй попытки. Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд справился с первым ударом нападающего, однако Габриэл Жезус добил мяч в сетку.

«Ливерпуль» может вернуть себе лидерство в субботу, когда примет «Борнмут».

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Эвертон
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 276.02.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Goodison Park, 39322 зрителя
Главные тренеры
Марку СилваХосеп Гвардьола
Голы
Эмерик Ляпорт(Давид Сильва)45+2′
Габриэл Жезус90+7′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
31Эдерсон
4Майкл Кин
2Кайл Уокер
5Курт Зума
82′
5Джон Стоунс
12Люка Динь
14Эмерик Ляпорт
43Джонджо Кенни
30Николас Отаменди
17Идрисса Гей
8Илкай Гюндоган
26Том Дэйвис
25Фернандинью
73′
29Доминик Калверт-Льюин
20Бернарду Силва
8Андре Гомеш
63′
21Давид Сильва
89′
10Гильфи Сигурдссон
17Кевин Де Брейне
11Тео Уолкотт
80′
10Серхио Агуэро
80′
14Тосун Дженк
33Габриэл Жезус
20Анисиу Калдейра Бернард
73′
19Лерой Сане
59′
30Ришарлисон
7Рахим Стерлинг
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)15
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
12Фолы6
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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