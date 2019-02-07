Из обломков самолета, перевозившего Салу, извлекли тело

Ранее британская служба по расследованию авиационных происшествий сообщила об обнаружении тела пассажира пропавшего самолета, которым летел футболист. Личность погибшего предстоит подтвердить после экспертизы.
«Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) заявляет, что тело, обнаруженное в обломках самолета, на котором были футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было «успешно извлечено», — сообщил телеканал в Twitter.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Сала перешел из французского «Нанта» в «Кардифф» 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.