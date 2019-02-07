Из обломков самолета, перевозившего Салу, извлекли тело

Источник: AFP 2019

Ранее британская служба по расследованию авиационных происшествий сообщила об обнаружении тела пассажира пропавшего самолета, которым летел футболист. Личность погибшего предстоит подтвердить после экспертизы.

«Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) заявляет, что тело, обнаруженное в обломках самолета, на котором были футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, было «успешно извлечено», — сообщил телеканал в Twitter.